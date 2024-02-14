Новые инвесторы позволили LionVolt выделить в общей сложности более 32 млн долларов на следующий этап развития компании.

LionVolt, стартап по производству аккумуляторов в Нидерландах, готовится расширить свою деятельность за счет запатентованной технологии твердотельных батарей. Получив дополнительное финансирование в размере 15 миллионов евро (16,1 миллиона долларов), компания планирует использовать свои общие резервы в размере 32,3 миллиона долларов на строительство своего первого производственного предприятия по выпуску твердотельных батарей.

реклама

«С большим удовольствием мы сообщаем, что за последние несколько месяцев LionVolt привлекла дополнительные инвестиции в размере 15 миллионов евро», — написала компания в своем профиле в LinkedIn на прошлой неделе.

Новый производственный комплекс будет создан на базе уже существующего предприятия. В конце января LionVolt завершила сделку по приобретению AMTE Power, шотландского производителя аккумуляторных элементов. За месяц до этого AMTE Power объявила о банкротстве после десяти лет производства литий-ионных и натрий-ионных элементов для электромобилей. Теперь, когда LionVolt владеет производственной площадкой AMTE Power в Турсо, Шотландия, специалисты голландской компании могут приступить к реорганизации предприятия в сборочную площадку для твердотельных батарей. Однако сначала на экспериментальной линии в индустриальном парке Brainport в Эйндховене, LionVolt изучит оптимальные технологические решения, прежде чем запустит массовое производство.

В твердотельных батареях LionVolt используются твердые электролиты, а не жидкие, как в нынешних литий-ионных или натрий-ионных батареях, что снижает вероятность возгорания или взрыва батареи. Как и большинство твердотельных аккумуляторов, технология LionVolt использует миллиарды микроскопических столбиков, разделяющих анод и катод аккумулятора. Эти столбики выполняют ту же функцию, что и жидкие электролиты в традиционных аккумуляторах, но при этом исключают возможность утечки, характерной для жидких электролитов.

Согласно информации на веб-сайте LionVolt, увеличенная за счет микростолбиков площадь поверхности батареи позволяет достичь удельной энергоемкости 450 ватт-часов на килограмм (Вт·ч/кг). Для сравнения, в литий-ионных аккумуляторах, используемых в электромобилях сегодня, этот показатель составляет 150-300 Вт·ч/кг. По заявлению компании, аккумуляторы LionVolt вдвое легче самых современных литий-ионных батарей и заряжаются до полной емкости всего за 15 минут.

Подготовка к строительству завода LionVolt приходится на ключевой момент для развития твердотельных батарей. Такие компании как Samsung и Toyota работают над собственными версиями этой технологии, причем Toyota в теории может добиться запаса хода электромобиля в 1200 км. Хотя нет никаких гарантий, что эти исследования приведут к созданию компонентов, готовые к промышленному производству, любые усилия по увеличению запаса хода электромобиля без подзарядки несомненно будут полезны и потенциально могут преобразовать отрасль электротранспорта.