Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
Новые инвесторы позволили LionVolt выделить в общей сложности более 32 млн долларов на следующий этап развития компании.

реклама

LionVolt, стартап по производству аккумуляторов в Нидерландах, готовится расширить свою деятельность за счет запатентованной технологии твердотельных батарей. Получив дополнительное финансирование в размере 15 миллионов евро (16,1 миллиона долларов), компания планирует использовать свои общие резервы в размере 32,3 миллиона долларов на строительство своего первого производственного предприятия по выпуску твердотельных батарей.

реклама

«С большим удовольствием мы сообщаем, что за последние несколько месяцев LionVolt привлекла дополнительные инвестиции в размере 15 миллионов евро», — написала компания в своем профиле в LinkedIn на прошлой неделе.

Новый производственный комплекс будет создан на базе уже существующего предприятия. В конце января LionVolt завершила сделку по приобретению AMTE Power, шотландского производителя аккумуляторных элементов. За месяц до этого AMTE Power объявила о банкротстве после десяти лет производства литий-ионных и натрий-ионных элементов для электромобилей. Теперь, когда LionVolt владеет производственной площадкой AMTE Power в Турсо, Шотландия, специалисты голландской компании могут приступить к реорганизации предприятия в сборочную площадку для твердотельных батарей. Однако сначала на экспериментальной линии в индустриальном парке Brainport в Эйндховене, LionVolt изучит оптимальные технологические решения, прежде чем запустит массовое производство.

В твердотельных батареях LionVolt используются твердые электролиты, а не жидкие, как в нынешних литий-ионных или натрий-ионных батареях, что снижает вероятность возгорания или взрыва батареи. Как и большинство твердотельных аккумуляторов, технология LionVolt использует миллиарды микроскопических столбиков, разделяющих анод и катод аккумулятора. Эти столбики выполняют ту же функцию, что и жидкие электролиты в традиционных аккумуляторах, но при этом исключают возможность утечки, характерной для жидких электролитов.

Согласно информации на веб-сайте LionVolt, увеличенная за счет микростолбиков площадь поверхности батареи позволяет достичь удельной энергоемкости 450 ватт-часов на килограмм (Вт·ч/кг). Для сравнения, в литий-ионных аккумуляторах, используемых в электромобилях сегодня, этот показатель составляет 150-300 Вт·ч/кг. По заявлению компании, аккумуляторы LionVolt вдвое легче самых современных литий-ионных батарей и заряжаются до полной емкости всего за 15 минут.

Подготовка к строительству завода LionVolt приходится на ключевой момент для развития твердотельных батарей. Такие компании как Samsung и Toyota работают над собственными версиями этой технологии, причем Toyota в теории может добиться запаса хода электромобиля в 1200 км. Хотя нет никаких гарантий, что эти исследования приведут к созданию компонентов, готовые к промышленному производству, любые усилия по увеличению запаса хода электромобиля без подзарядки несомненно будут полезны и потенциально могут преобразовать отрасль электротранспорта.

#нидерланды #твердотельные аккумуляторы #lionvolt
+
Написать комментарий (0)
Суд Нидерландов вынес решение о запрете поставок запчастей для F-35 Израилю
НАТО стремится создать военные коридоры в Европе для свободного передвижения военных альянса
По решению голландского суда экспорт запчастей для F-35 в Израиль должен быть прекращен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
3
НАСА пытается оживить "Вояджер-1", но инженер агентства сказал, что теперь поможет только "чудо"
8
Экс-премьер Пакистана Имран Хан обратился к гражданам из тюрьмы с помощью ИИ
+
В Екатеринбурге планируют построить три новые станции метро
1
Новые массовые отклонения Gmail начнутся в апреле 2024 года, сообщает Google
+
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
6
Илон Маск заявил, что его компании причинили России больше ущерба, чем кто-либо ещё
+
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
5
Термоядерный реактор JET установил мировой рекорд по выработке энергии
2
В РФ показали модернизированные версии танка Т-62, созданного в 60-х годах
3
Gemini теперь доступен на телефонах Android в большем количестве стран и языков
+
HMD Legend и Legend Pro появились на Geekbench с чипом Unisoc
+
Видеокарты AMD начали поддерживать CUDA-приложения — производительность выросла на 30%
8
Dreame представляет новый робот-пылесос с функцией влажной уборки горячей водой
+
The Times: Великобритания экспортировала в Россию ключевое оборудование на $100 млн.
+
Washington Post: грузовой Boeing 777 установил рекорд скорости
1
Solid State Disks Ltd представила новую замену старым жестким дискам
1
Samsung опубликовала официальные оценки ремонтопригодности Galaxy A35 и Galaxy A55
+
Китайская провинция Хайнань открывает 30-дневный безвизовый въезд для граждан 59 стран
+
В Бразилии производство электроэнергии из возобновляемых источников составляет более 92%
4

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
29
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
87
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
50
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
9
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6

Сейчас обсуждают

Kira625
17:06
А чего про свои миражи то промолчали?
Французские журналисты заявили, что F-16 нужно было передавать ВСУ в 2023г, а сейчас слишком поздно
PanzerK
17:04
Шо сынко не так с матчастью?
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Колючка
17:01
"Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86" Вытесняют так, что уже какую долю рынка заняли? Аж, целый 1% ?
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
swr5
16:57
Nvidia не интересна, ждем во второй половине года новый флагман от AMD.
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Алексей Козлов
16:51
и чë, начальные княуты тоже можно будет разгонять без разгона?
Обновлённый AMD Ryzen Master поддерживает APU и не требует перезагрузки при редактировании кривой
OgoGoLog
16:46
Ну если с координатами ещё можно согласиться (хотя существуют методы, позволяющие обойти проблему), то шифрованный трафик бесполезен, т.к. к моменту расшифровки уже не актуален.
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
si-cat
16:45
Если она будет на шестёрке - никакие "новые стандарты в области графической производительности" мы не увидим 🤣
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
fynjy_2005
16:44
Еще не забываем, что может не идеально, но основные параметры видеокарт АМД по частотам, напряжению, теплопакету - все есть в само драйвере, не надо ничего ставить отдельно....в отличие от....
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
si-cat
16:43
Материал разве что с целью очередного говносрача - ну или тупого троллинга. Аффтару не мешало бы матчасть подучить - а затем свои писюли публиковать 🤣
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
fynjy_2005
16:42
да, после 6800 хт я долго ржал над "UI" Хуанга, как будто попал в нулевые
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем