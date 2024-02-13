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Fantoci
Ученые обнаружили, что основное атлантическое течение находится на грани исчезновения
Глобальное потепление может привести к тому, что атлантическое течение остановится и климат изменится по непредсказуемому сценарию.

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Климат Земли зависит не только от солнечного света, который непрерывно нагревает нашу планету, но и от того, как океанские течения циркулируют по всему земному шару. В условиях глобального потепления ученые опасаются, что эти океанические “конвейеры” могут измениться или даже остановиться из-за губительных действий человечества. Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах проанализировали одно из важнейших течений - Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOЦ), и новости оказались не очень хорошими. Они утверждают, что это течение приближается к критической точке, которая может привести к его исчезновению.

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AMOЦ является основной силой, распределяющей тепло по всему Атлантическому океану. Оно уносит теплую соленую воду от экватора, толкая ее на север, где она замерзает. Все, что не замерзает, попадает в более глубокие потоки, которые уносят воду обратно к экватору. Это помогает выровнять температуру планеты, сохраняя умеренный климат в тропиках и умеренную прохладу в северных широтах.

Среди ученых существуют разногласия относительно того, насколько уязвим АМОЦ к изменению климата. Некоторые исследования говорят, что в ближайшие несколько десятилетий произойдут серьезные изменения, но другие говорят, что мы уже гораздо ближе к катастрофе. Исследование Утрехтского университета нацелено на то, чтобы выявить все признаки надвигающейся катастрофы в этом жизненно важном течении, имитируя 2200 лет активности AMOЦ в большой компьютерной ИИ-модели.

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция

Проведенное исследование указывает на важный сигнал, который может предупредить об исчезновении АМОЦ. По словам ученых, ключевым моментом может быть движение пресной воды вокруг 34-й южной параллели — южной границы Атлантического океана. Модель показывает, что количество пресной воды, смещающейся на север, является важным показателем. Если этот объем начнет уменьшаться, то это первый признак того, что катастрофа неминуема, поскольку температура океана начнет повышаться.

Команда сравнила прогнозы модели с реальными данными и обнаружила близкое совпадение. Если эти данные подтвердятся дополнительными исследованиями, это может означать, что переломный момент реален, и мы приближаемся к точке невозврата. «Это плохие новости для климатической системы и всего человечества, поскольку до сих пор все думали, что исчезновение AMOЦ - это только теоретическая концепция, и проблема исчезнет, как только будет рассмотрена вся климатическая система со всеми ее дополнительными обратными связями», — заявила команда.

В исследовании не указан конкретный срок наступления точки невозврата. Факторы, влияющие на циркуляцию воды вокруг 34-й параллели, все еще неясны, но возможно существуют "рычаги", которые помогут предотвратить катастрофу. Исследователи призывают к дальнейшему изучению этого региона в надежде, что понимание этой системы раннего предупреждения может стимулировать действия по изменению климата.

#изменение климата #атлантический океан #амоц
Источник: science.org
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