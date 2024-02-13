Компания SpaceX заявила, что отключила бы российские терминалы при обнаружении фактов их работы.

Несмотря на медленный прогресс в разработке мегаракеты Starship, которая сможет доставлять на орбиту Земли сотню спутников Starlink за одни раз, компания SpaceX все равно значительно расширила свою спутниковую связь. В настоящее время компания Илона Маска владеет более чем половиной всех существующих орбитальных спутников. Этот новый вид спутниковой связи стал жизненно важным инструментом для украинских войск, которые пытаются сдержать российскую армию. В недавних новостных заголовках утверждалось, что российские вооруженные силы начали использовать спутниковый интернет Starlink вопреки всем торговым санкциям. В Кремле отреагировали на эти сообщения и категорически опровергли использование американских технологий. Илон Маск также выразил недоумение из-за подобных ничем не подтвержденных сообщений.

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Всем хорошо известно, что обеспечение бесперебойной связи с военными подразделениями имеет решающее значение в любом вооруженном конфликте, поэтому российская армия сосредоточилась на уничтожении украинских телекоммуникационных систем в самом начале специальной военной операции в феврале 2022 года. Проявив нетипичную щедрость, владелец компании SpaceX Илон Маск весной того же года начал поставлять в Украину терминалы Starlink. В ответ на эти провокационные действия со стороны США, Министерство обороны России предупредило, что сможет уничтожить спутники Starlink.

Однако, судя по появившимся сообщениям, российские войска решили использовать Starlink в своих целях, вместо того, чтобы уничтожать спутники. Министерство обороны Украины на прошлой неделе заявило, что зафиксировало случаи применения российскими подразделениями оборудования Starlink. Была предоставлена аудиозапись, на которой, предположительно, двое российских солдат обсуждают настройку Starlink. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти сообщения, сообщает Reuters. "Американская спутниковая связь не сертифицирована у нас, соответственно, она не может поставляться в Россию и тем более устанавливаться. Соответственно, ее нельзя официально использовать никаким образом".

Однако если отбросить слова про «сертификацию» и «официальное» использование терминалов Starlink, российским волонтерам никто не запрещал закупать необходимое оборудование за границей. Некоторые из российских добровольческих подразделений, воюющих против украинских сил, могут закупать оборудование в обход введенных санкций и использовать спутниковую сваязь для выполнения боевых задач. Однако Минобороны Украины утверждает, что Starlink задействовали именно регулярные части Российской Федерации, в частности 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, сражающаяся на западе Донецкой Народной Республики.

В предыдущих сообщениях утверждалось о продаже терминалов Starlink различным фирмам в Дубае, которые активируют их и нелегально экспортируют оборудование в Россию. В таком случае, это могло бы нарушать санкции США против России, но гендиректор SpaceX Илон Маск заявил на сайте X (ранее Твиттер), что эти сообщения не соответствуют действительности. "По нашим официальным данным, ни один Starlink не был продан напрямую или косвенно России”, - сказал Маск.