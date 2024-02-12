Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Термоядерный реактор JET установил мировой рекорд по выработке энергии
Реактор JET вырабатывал 69 мегаджоулей термоядерной энергии в течение пяти секунд.

реклама

Мировая экономика функционирует за счет использования ископаемого топлива, но нависшая повсеместно угроза изменения климата стимулировала исследования в области более экологически чистых источников энергии, таких как ветряная и солнечная энергия. На протяжении десятилетий ученые экспериментировали с термоядерным синтезом для получения безграничной чистой энергии. Прогресс в этой области шел медленно, однако новый эксперимент, проведённый на Объединённом европейском тороидальном реакторе (JET), принес некоторую надежду. Команда британских ученых сообщила, расположенный в Великобритании реактор JET успешно поддерживал термоядерный синтез в течение пяти секунд, вырабатывая энергию, достаточную для тысяч домов, и потребляя при этом всего лишь небольшое количество топлива.

реклама

Термоядерный синтез — это тот же самый процесс, который обеспечивает энергией Солнце и, косвенно, всю жизнь на Земле. Человечество давно научилось вырабатывать энергию путем расщепления атома, однако освоение синтеза оказалось куда более сложной задачей. Звезды, подобные Солнцу, поддерживают термоядерный синтез в течение многих эпох благодаря своей огромной массе и гравитации. На Земле же удерживать реакцию синтеза удаётся лишь на считанные секунды, причём зачастую с отрицательной выработкой энергии. Тем не менее, пять секунд стабильного синтеза на установке JET – это весомое достижение.

JET представляет собой реактор "Токамак" - тороидальную камеру, в которой изотопы водорода нагреваются до чрезвычайно высоких температур и удерживаются магнитным полем. Более 300 учёных из группы EUROfusion внесли вклад в последние испытания JET, в ходе которых дейтерий и тритий были разогреты до 150 миллионов градусов Цельсия (это в 10 раз выше температуры в центре Солнца). Когда дейтерий и тритий сливаются, в итоге получается атом водорода и дополнительный нейтрон, общая масса которых немного ниже, чем у исходных материалов. Ученые сообщили, что потерянная масса преобразуется в огромное количество энергии.

За эти пять секунд термоядерного синтеза JET произвел 69 мегаджоулей энергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 12 000 домов, но всего на пять секунд. Некоторые предыдущие реакторы работали дольше, но пока что подобные эксперименты до сих пор измеряются секундами; к тому же ни одна предыдущая установка не произвела столько используемой энергии. При этом JET получил всю эту колоссальную мощность, израсходовав лишь 0,2 миллиграмма топлива.

JET является самым маленьким реактором среди остальных над которыми сейчас ведется работа.

Сообщается, что это был заключительный эксперимент проекта JET, который был официально завершён в декабре 2023 года после более чем 40 лет исследований. Однако команда использовала это последнее испытание, чтобы продемонстрировать методы, которые могут помочь будущим исследовательским реакторам достичь еще более высоких уровней энергии. Команда успешно «смягчила» интенсивное тепло, исходящее от плазмы, удерживая при этом края плазмы, чтобы предотвратить повреждение стенок тора. Ни один из этих методов ранее не тестировался в дейтерий-тритиевой среде.

Ученые из EUROfusion полагают, что работа, проделанная в JET, существенно повлияет на будущие эксперименты. Они указывают на предстоящие проекты, такие как ITER во Франции, который станет крупнейшим в мире реактором типа "Токамак", когда он будет завершен в ближайшие годы. Учёные надеются, что DEMO – преемник ITER – сможет стабильно вырабатывать от 300 до 500 мегаватт энергии, однако эта цель рассчитана лишь на середину нынешнего столетия. Ожидается, что ITER приступит к экспериментам с рабочей смесью дейтерия и трития в середине 2030-х годов.

#термоядерный реактор #термоядерный синтез #токамак #термоядерный реактор jet
Источник: ccfe.ukaea.uk
+
Написать комментарий (0)
Термоядерный реактор в Великобритании установил новый мировой рекорд по выработке энергии
Британский термоядерный реактор JET доказал перспективы термоядерной энергетики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
2
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
2
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
6
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
13
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
6
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
9
Южная Корея хочет построить авианосец водоизмещением 50 000 тонн
2
Украинская разведка подтверждает появление терминалов связи Starlink у российской армии
3
Microsoft снова «взялась» за пользователей Windows 10
10
Рекламируемая на веб-сайте Apple функция EyeSight в реальности работает намного хуже
4
В ДНР повторили изобретение предков "гуляй-город" и построили 30-км оборонительный "царь-поезд"
2
Paradox призналась, что Cities: Skylines 2 разочаровала фанатов
+
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
5
Gigabyte пересматривает дизайн печатных плат графических процессоров для решения проблем
+
Искусственный интеллект назвал пять криптовалют, которые станут лучшими в 2024 году
2
Частный космический корабль должен посетить МКС в 2024 году
2
При помощи телескопов выявили быстрое вращение черной дыры Млечного Пути
+
В коде Android 14 для Pixel нашли функцию автоматического регулирования чувствительности экрана
+

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
3
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
11
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
18
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
3
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
82
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
98
Пять причин провала Xbox Game Pass
42
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
5
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
9

Сейчас обсуждают

Storage
18:57
Есть, но старые, интел 12900к и ryzen 5950x, амд лучше во всём. А сейчас АМ5 ещё больше превосходит 1700. 7800x3d самый быстртый игровой процессор, это объективный факт. А так как моя рабочая OS - Li...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
ark-bak
18:57
Вспомнился фильм час расплаты с Аффлеком.
Xiaomi выпускает доступный роутер AX1500 с поддержкой WiFi 6 на мировой рынок
Аркадий Еремеев
18:56
Джанго забыли, какая же он там гнида) Хотя еще мерзотнее выглядит там Самуэл Л. Джексон))
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
Сергей Медков
18:56
Я, кстати, не понял, а зачем Bsod сделали? Вот в винде bsod(blue), VMware- psod(purple), че сложного было свой цвет взять?
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
ABC
18:55
Дружище, видишь, как тебя заминусили?) Сделай исключение, купи АМД ещё раз.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
avkSI
18:54
"Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на слона!"
Президент Финляндии заявил, что восстановления отношений с Россией не будет, пока Москва не закончит боевые действия на Украине
22870
18:54
Это совокупность статистических данных. При малой выборке она малорепрезентативна. По сути: три бабки мнения не делают.
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
rusbear
18:53
Кто тот, кто ставит более 1 звезды подобным статьям? Открой личико...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Руслан Лупало
18:53
Какое отношение симпатии к железу имеют к половой ориентации ? У вас логика типичного школотрона-имбецила...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
22870
18:52
В Минске MSI PRO A620M-E стоит где-то 9800 RUB, а вот ценник на проц и минчан удивит, скорее 18000 RUB. Кстати, заметил что сейчас существует парадоксальный транзит комплектухи из РБ в РФ. Мы же под ...
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем