Новый ноутбук Lenovo имеет безрамочный дизайн и полностью прозрачный дисплей.

В последние годы ноутбуки начали обретать черты планшетов и сенсорных экранов, а также набирают популярность ноутбуки с двумя дисплеями. Компания Lenovo решила не останавливаться на двух дисплеях и отсоединяемой клавиатуре, и решила представить совершенно новую концепцию - ноутбук с "необычным" основным дисплеем. В сети появились фотографии странного на вид ноутбука Lenovo с прозрачным главным дисплеем. Пока непонятно, как будет работать этот ноутбук, но возможно, он будет использовать недавно анонсированные прозрачные OLED-панели

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Судя по выложенным в сети фотографиям, которые были замечены на сайте Windows Report, это таинственное устройство представляет собой ноутбук с двойным дисплеем. Основной дисплей полностью прозрачен, но при этом он способен отображать изображение, как обычный дисплей. На предоставленном фото можно рассмотреть обои рабочего стола Windows 11, так что можно предположить, что человек, сидящий напротив вас, сможет видеть, что у вас на рабочем столе. А под прозрачным дисплеем расположен еще один дисплей с сенсорной клавиатурой и сенсорным экраном, похожий на Lenovo Yoga Book 9i, но без физической клавиатуры для набора текста. На сайте компании говорится, что Lenovo скоро представит этот необычный ноутбук на Всемирном мобильном конгрессе, который начнется 26 февраля.

Новый ноутбук отключенным основным дисплеем.

Всё остальное в этом предполагаемом ноутбуке пока остаётся загадкой, включая его предназначение в нашей повседневной жизни. Вероятно разработчики надеются, что ноутбук с прозрачным экраном понравится пользователям, которые хотят его сложить в планшет или использовать как компьютер с двойным дисплеем для просмотра контента. Тем не менее, неясно, как именно будет работать прозрачный дисплей и какие уникальные функции он сможет предложить людям. В конце концов, большинство людей по-прежнему ценят свою конфиденциальность при использовании ноутбука где-либо, кроме дома, и это может показаться проблематичным для этих целей. Однако возможно, он сможет отображать объемный 3D-контент, так что нам стоит подождать анонса.

Один анонимный пользователь сообщил, что работал на известного производителя ноутбуков более десяти лет назад, и у них в секретных лабораториях разрабатывали нечто подобное. По сути, новый дисплей позволял посадить двух человек друг напротив друга, при этом дисплей мог проецировать контент на обе стороны для совместной работы. Этот ноутбук так и не был реализован, но, возможно, идея Lenovo похожа. Тем не менее, это инженерное решение кажется чрезвычайно непрактичным, но в любом случае будет интересно посмотреть, что же получилось у Lenovo и как она будет его позиционировать.