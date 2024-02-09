На Малом Мимасе находится огромное внутреннее море возрастом всего несколько миллионов лет.

Астрономы обнаружили еще один подповерхностный океан в нашей Солнечной системе, а его местоположение вас действительно удивит. Специалисты из французской обсерватории в Париже проанализировали собранные данные об орбите спутника Сатурна под названием Мимас, который известен своим сходством со Звездой Смерти из «Звездных войн». Они пришли к выводу, что единственным объяснением его необычного колебания является наличие огромного океана. Данное заключение подтверждает результаты предыдущего анализа и может сделать Мимас очень привлекательной целью для будущих исследований.

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Для осуществления этого открытия, ученые обратились к самому большому хранилищу данных о Сатурне и его спутниках, которые были получены во время миссии "Кассини-Гюйгенс". Автоматическая межпланетная станция Кассини вращалась вокруг Сатурна более 13 лет, измеряя орбиту спутника Мимаса, вращающегося вокруг газового гиганта. Команда сосредоточилась на небольших колебаниях орбиты Мимаса, известных как либрации. Они сопоставили наблюдения с математическими прогнозами орбитальных характеристик планеты. В "Обсерватории Парижа" говорят, что единственным объяснением разницы между моделями и реальностью является подповерхностный океан.

Обнаружение океана внутри Мимаса удивительно по нескольким причинам. Во-первых, это небольшой спутник диаметром около 400 километров — фактически, это самый маленький из известных космических объектов, который под действием собственной гравитации принял форму сферы. Это означает, что он не способен долго удерживать внутреннее тепло. Поверхность также испещрена кратерами, в том числе вторым по величине среди всех спутников, что придает ему характерный вид Звезды Смерти. К счастью, насколько нам известно, он не стреляет лазерами, разрушающими целые планеты. Большинство других океанических миров, таких как сосед Мимаса по Сатурну Энцелад и юпитерианская Европа, имеют следы разрушения поверхности и даже выбросы воды. Поэтому их океаны легче обнаружить, и именно поэтому океан Европы первым привлекает внимание астрономов в рамках предстоящей миссии Europa Clipper.





Дальнейший анализ позволяет предположить, что океан имеет огромные размеры, занимая все пространство между ледяной оболочкой и твердым ядром спутника. Данные даже показали, что толщина слоя льда составляет от 20 до 30 километров – сравнимо с показателями Энцелада и Европы. Мимас вращается вблизи Сатурна, поэтому команда также смоделировала приливные эффекты огромной гравитации газового гиганта. Это помогло ученым установить, что океан Мимаса, вероятно, очень "молод" – его возраст оценивается от 5 до 15 миллионов лет.

Этот юный океан, вероятно, заинтересует планетологов, хотя его и будет нелегко исследовать. Энцелад и Европа с их огромными разломами и гейзерами предлагают больше возможностей для изучения, но Мимас может стать уникальным и важным местом в Солнечной системе для будущих миссий. Данное исследование было опубликовано в журнале Nature.