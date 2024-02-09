Различные компании закупают предварительно активированные антенны в Дубае.

Специальная военная операция на Украине длится уже почти два года без видимых перспектив на ее завершение, но теперь в распоряжении российской армии появился новый "секретный" инструмент. Согласно многочисленным сообщениям, российские военные специалисты получили в свое распоряжение новое средство специальной связи, которое ранее было доступно только Украине. Тем самым, Россия нивелировала одно из главных преимуществ украинской армии. В боевых подразделениях российской армии, находящихся на передовой, начали использоваться спутниковые тарелки Starlink компании SpaceX для связи с беспилотниками, а также для выполнения других боевых задач.

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Наличие спутниковой связи Starlink на Украине изначально давало некоторое преимущество украинской армии, что затруднило продвижение российской армии на Донбассе и поставило генерального директора SpaceX Илона Маска в неудобное положение. Однако сложившаяся ситуация в зоне проведения специальной военной операции может оказаться для него ещё более неприятной, если выяснится, что американский миллиардер как-то причастен к появлению тарелок Starlink в российской армии.

Starlink официально недоступен в России, которая сейчас является объектом многочисленных экономических санкций после начала СВО на Украине. Однако издание Newsweek сообщает, что украинские военные начали сообщать о внезапном появлении тарелок Starlink среди российских подразделений. Как мы уже ранее выяснили, спутниковый интернет Илона Маска не работает на большей территории России, но, по различным сообщениям, он прекрасно работает на территории новых регионов Российской федерации: в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Однако на официальной карте покрытия SpaceX (ниже) не отображается активная услуга только на небольшой территории ЛНР и ДНР.

Различные новостные службы начали сообщать, что оборудование Starlink поступает в продажу во многих розничных магазинах страны. Данные спутниковые системы на самом деле не предназначены для России — их покупают компании в Дубае, которые сначала активируют их, а затем перепродают системы в России. По словам российских источников, антенны сейчас распространяются среди российских добровольческих подразделений, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

SpaceX не показывает Starlink как активный в некоторых российских новых регионах, но последние отчеты с места событий говорят об обратном. Фото: SpaceX

Хотя Starlink не активен на территории России, разрешение на импорт систем спутниковой связи для нужд российской армии никто не давал, потому что это нарушение торговых санкций США. Эта ситуация может стать серьезной головной болью для Маска и компании SpaceX, хотя нет прямых доказательств того, что компания знала об использовании Starlink Россией. Российские войска находятся очень близко к украинским подразделениям и непрерывно наступают, поэтому американская компания не может просто перекрыть доступ к спутниковой связи в зоне боевых действий. Возможно, SpaceX придется попытаться идентифицировать перепроданные терминалы, чтобы заблокировать их.

Большую часть своих доходов SpaceX получает от правительственных контрактов США, а Starlink разрабатывается как безопасная система связи для правительственных учреждений США и вооруженных сил. Технологии SpaceX могут быть использованы для создания оружия, поэтому правительство имеет право голоса в отношении того, как и где оно может предоставлять услуги в соответствии с договорами о вооружениях. Илон Маск не скрывает свое негативное отношение к нынешней американской элите и выступает за прекращение боевых действий, но сознательное нарушение санкций может очень дорого обойтись для его компании. Ранее ему пришлось заниматься устранением последствий после того, как биограф Уолтер Айзексон заявил, что Маск отключил Starlink в Крыму, чтобы не допустить масштабного украинского удара. Позже Айзексон отказался от своих слов, сказав, что Маск просто отказался включить Starlink для атаки.