Этот контракт является большим достижением для производственного подразделения Samsung и свидетельствует о том, что конкурентная борьба за техпроцессы следующего поколения идет полным ходом.

Несмотря на то, что большинство мировых производителей полупроводников только начали налаживать производство чипов по 3-нм техпроцессу, борьба за контракты по 2-нм техпроцессу следующего поколения уже началась. Samsung объявила о заключении нового соглашения с неизвестной компанией о производстве чипов искусственного интеллекта на новом 2-нм техпроцессе. Подробностей о данном соглашении мало, однако это свидетельствует о том, что подразделение Samsung по производству полупроводников станет серьезным конкурентом TSMC и Intel благодаря своим новым техпроцессам.

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В ходе недавней конференции по итогам IV квартала компания Samsung объявила о новом 2-нм контракте, но не раскрыла имя заказчика. Веб-сайт Liberty Times Net первым сообщил эту новость, отметив в заголовке, что это часть усилий Samsung, направленных на то, чтобы догнать и перегнать TSMC в битве за контракты следующего поколения. В статье говорится, что заказ включает в себя 2-нм чипы для искусственного интеллекта, а также память HBM3 и улучшенную упаковку, что указывает на то, что это продукт для центров обработки данных и уж точно не для клиентских целей. Ожидается, что южнокорейская компания запустит свой 2-нм техпроцесс SF2 в 2025 году, и он будет основан на существующем техпроцессе GAA (gate-all-around) с MBCFET, что означает Multi-Bridge Channel Field Effect Transistor (дизайн на основе нанолистов).

Ожидается, что Samsung официально запустит свой 2-нм процесс в 2025 году. Intel пообещала сделать это быстрее, а TSMC позже.

Samsung возлагает большие надежды на свой 2-нм узел, который, как сообщается, обеспечит повышение эффективности на 25% на аналогичных тактовых частотах по сравнению с 3-нм архитектурой GAA второго поколения. Кроме того, ожидается, что он обеспечит повышение эффективности на 12% при тех же уровнях мощности, но при уменьшении общего размера кристалла на 5%. Ранее Samsung заявила, что ее первые 2-нм пластины будут предназначены для смартфонов, так что эта новая сделка может стать первым контрактом для передового техпроцесса Samsung, связанным с производителями компьютерных комплектующих. Techpowerup предполагает, что эта сделка, скорее всего, будет заключена с такой компанией, занимающейся гипермасштабными центрами обработки данных, как Google, Microsoft или Alibaba.

Новость о заключении контракта Samsung с неизвестной компанией знаменует собой активизацию борьбы за 2 нм чипы и дальнейшие техпроцессы. Южнокорейская компания намерена создать серьезную конкуренцию лидеру отрасли TSMC на 2-нм поле боя, так как тайванцы могут опередить Samsung на рынке снова, как они сделала это со своим 3-нм техпроцессом в 2022 году. Однако TSMC не сидит сложа руки и наслаждается прибылями - по различным сообщениям, компания уже ведет переговоры с Apple о поставках 2-нм чипов для следующего iPhone и чипов серии M. Также стоит упомянуть Intel, который планирует запустить Intel 20A в этом году с процессорами Arrow Lake. Если это произойдет, то Intel выпустит на рынок первый 2-нм продукт, обогнав и Samsung, и TSMC.

Также ходили слухи, что Samsung рассматривает предоставление скидок на свои 2-нм пластины, чтобы переманить часть заказчиков TSMC и Intel. Возможно, эта стратегия уже окупилась благодаря последней сделке, но пока это лишь предположения. В любом случае, официально стартовала гонка за то, кто из литейщиков сможет переманить больше клиентов на свой 2-нм техпроцесс, и впервые за несколько лет, похоже, это будет кровавая схватка между тремя участниками.