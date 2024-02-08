Сам факт его существования намекает, что компания Nvidia возможно работает над чем-то подобным.

В январе на выставке CES 2024 компания Nvidia анонсировала новую функцию RTX Video HDR. Она способна преобразовывать воспроизводимое в веб-браузере видео с обычной динамической разницей (SDR) в видео с высокой динамической разницей (HDR) на совместимых мониторах. Таким образом видеоматериал становится более приятным для просмотра при наличии поддержки со стороны вашего дисплея. Для достижения этого эффекта технология использует тензорные ядра графических процессоров, и теперь изобретательный моддер придумал, как применить эту технологию в играх, в том числе в устаревших с поддержкой DX9 и DX10. Хотя сама по себе "бесплатная поддержка HDR" звучит круто, тот факт, что это вообще возможно, намекает на то, что Nvidia, скорее всего, уже работает над чем-то подобным.

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Мод под названием NvTrueHDR, который позволяет использовать RTX HDR в играх, можно бесплатно загрузить на Nexxusmods при наличии зарегистрированной учётной записи. Как всегда, следует быть осторожным со сторонним программным обеспечением, но разработчик мода под ником emoose, похоже, является уважаемым человеком в сообществе моддеров, так что загрузка выглядит безопасной. Мод позволяет включить HDR практически в любой игре благодаря тому, что автор называет скрытыми файлами «TrueHDR» в драйвере Nvidia 551.31, которые изначально предназначались для включения функции RTX Video HDR в браузере. По словам emoose, мод работает в играх с поддержкой DX9, DX10, DX11, DX12, а возможно даже на Vulkan и OpenGL. Однако, учитывая недавнее появление мода, сообществу ещё предстоит протестировать его совместимость в разнообразных играх и сообщить о результатах.





Целью модификации является включение HDR в играх, официально не поддерживающих эту функцию, притом надёжнее, чем неудобная функция AutoHDR ,которая встроена в Windows 11. Для корректной работы мода необходимо эту функцию отключить, а также у вас должен быть HDR10-совместимый дисплей. Согласно заявлению Nvidia, технология RTX Video HDR использует тензорные ядра видеокарт для раскрытия подавленных светлых участков и цветов в современных потоковых видео. Этот же эффект применяется в играх, однако, как отмечает Videocardz, некоторые пользователи Reddit сообщили о значительном падении производительности при включении мода в некоторых играх.

Чтобы испытать мод на практике, потребуются базовые навыки работы с командной строкой (умирающее искусство в наши дни). При запуске файла NvTrueHDR.exe предлагается ввести название игры, к которой применить модификацию. После обнаружения соответствующего исполняемого EXE-файла можно выбрать уровень качества реализации HDR. Автор мода предупреждает, что максимальное качество может привести к падению fps до 10%, так что стоит проявлять осторожность. Кроме того, в описании отсутствует список поддерживаемых видеокарт, поэтому можно предположить совместимость со всеми моделями RTX, обладающими тензорными ядрами - от RTX 20 серии и выше.