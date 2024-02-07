Беспилотник "Ingenuity" теперь принадлежит Марсу.

Последние несколько лет марсоход НАСА "Perseverance" исследовал Марс в компании со своим летающим роботом-компаньоном. Но теперь стало известно, что вертолет "Ingenuity" навсегда выведен из эксплуатации. Впереди у марсохода "Perseverance" ещё много научной работы, но он все таки выделил время, чтобы взглянуть в последний раз на этот культовый летательный аппарат. Специалисты НАСА сообщили, что скорее всего, это последняя фотография на которой мы видим "Ingenuity", одиноко сидящего среди барханов Марса.

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Напомню вам, что "Ingenuity" отправился на Марс, прикрепленный к нижней части марсохода "Perseverance". Через несколько недель после прибытия ровера на Красную планету, НАСА запустило вертолёт, надеясь, что "Ingenuity" совершит пять полётов прежде, чем выйдет из строя его оборудование (процессор и почти все остальные комплектующие были куплены в обычном интернет-магазине). Однако этот робот, собранный только в качестве демонстрации современных технологий, осуществил впечатляющие 72 вылета на протяжении почти трёх лет.

В данный момент "Perseverance" продолжает подниматься вверх по древней речной дельте в кратере Джезеро, но 4 февраля (1052 сол) оглянулся назад и сделал снимок своего друга. На получившейся фотографии (обработанной дизайнером Симеоном Шмаусом) на переднем плане видны небольшие скалы, которые уступают место гладким дюнам Неретва Валлис на заднем фоне. И самое главное на этом изображении - "Ingenuity", который можно разглядеть прямо в центре среди барханов Марса. Хорошо видны солнечная батарея аппарата, а также роторы, основной корпус и посадочные опоры. С этого расстояния к сожалению не разглядеть повреждений, положивших конец полётам "Ingenuity".

Проблемы у "Ingenuity" начались во время 71-го вылета, прерванного из-за потери связи с Землей. Команда Лаборатории реактивного движения НАСА решила сделать 72-й вылет коротким, чтобы собрать данные о потенциальной проблеме. Однако на этот раз "Ingenuity" опять потерял сигнал и совершил жесткую посадку, в результате которой была повреждена одна из лопастей несущего винта. Это предопределило конец его путешествий, поскольку даже небольшой дисбаланс в высокоскоростных лопастях привел бы к потере управления вертолетом.

НАСА утверждает, что гладкие дюны, которые вы видите вокруг места последнего пристанища вертолета, вероятно, стали его гибелью. "Ingenuity" использовал камеру, чтобы определения местности вокруг него, но однообразные дюны сбили с толку навигационную систему. Без сомнения, НАСА получила бесценный опыт и применит его в будущих летающих марсианских дронах, которые агентство уже разрабатывает в рамках миссии по возврату образцов с Марса. Правда, пока неизвестно, какой именно будет эта миссия в условиях бюджетной и управленческой неразберихи в США.

В любом случае, миниатюрный вертолет "Ingenuity" превзошел все ожидания и совершил 70 успешных полетов на Марсе, тем самым доказав, что атмосфера Марса позволяет использовать в беспилотниках даже обычное магазинное оборудование. Разработка таких ракет, как Space Launch System и Starship, длится намного дольше запланированного времени, а лунные посадочные аппараты терпят одну неудачу за другой. Возможно сейчас просто черная полоса в новой эре освоения космического пространства.