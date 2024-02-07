Сообщается, что компания построила два новых завода по производству чипов.

Китайские технологические компании столкнулись с определенными проблемами в последние годы из-за санкций и жестких ограничений США на доступ к передовым микросхемам. Однако подобные враждебные действия не подействовали должным образом, потому что в прошлом году крупнейший китайский производитель чипов SMIC удивил весь мир выпуском 7-нм процессоров, а теперь ходят слухи о скором выходе 5-нм чипов. Если эта информация окажется достоверной, то можно с уверенностью сказать, что такой значительный прогресс будет способствовать развитию амбиций Китая в области искусственного интеллекта, делая технологическую блокаду под руководством США еще более неэффективной.

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Жесткое давление на китайские технологические компании началось ещё при администрации Трампа, когда в "черный список" попали такие компании, как Huawei, которым запрещается передавать американские технологии. Мгновенной реакцией китайского правительства стала полномасштабная поддержка отечественного производства чипов. Администрация Байдена приняла дальнейшие меры, ограничив доступ Китая к новейшему литографическому оборудованию для производства чипов, оставив SMIC со старыми технологиями, предназначенными для более крупных и менее эффективных технологических узлов.

Теперь же появились сообщения о том, что SMIC предположительно находится в шаге от выпуска новых 5-нм чипов, разработанных дочерней компанией Huawei HiSilicon. Они будут производиться на двух новых заводах в Шанхае. Чипы сначала появятся во флагманских смартфонах, но у SMIC большие планы на 5-нм техпроцесс: если все пройдет успешно, компания намерена выпускать серверные чипы и ускорители искусственного интеллекта, что значительно сократит разрыв между китайскими разработками и новейшим оборудованием искусственного интеллекта от Nvidia. Все это станет возможным даже несмотря на то, что всем известным производителям литографического оборудования, а также компании Nvidia запрещено экспортировать большую часть своих ускорителей искусственного интеллекта в Китай.

В настоящее время китайские заводы по производству микросхем обходятся оборудованием для глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV). До конца прошлого года компаниям в Китае все еще разрешалось приобретать эти устройства у таких компаний, как ASML. Более современное оборудование для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), предназначенное для технологических узлов менее 7-нм, уже заблокировано. И тем не менее, несмотря на недостатки отечественного оборудования, SMIC смогла в 2023 году наладить производство Kirin 9000S – 7-нм чипа, который по замыслу США ей выпускать было не под силу. Хотя китайские 9000S не являются такими мощными, как аналогичные чипы 2023 года от тайваньской компании TSMC, но это был огромный скачок вперед для китайских производителей ARM-процессоров.

Kirin 9000S. Фото: 微机分 WekiHome

По данным китайских источников, SMIC модифицировала свое оборудование DUV, добавив компоненты осаждения и травления, позволяющие превзойти заявленные технические ограничения. Таким с трудом достигнутые успехи не прошли для компании бесследно. Источники Financial Times сообщили, что SMIC придется устанавливать на 5-нм чипы цену на 40-50% выше, чем у TSMC. Из-за некачественного оборудования выпуск пригодных для использования 5-нм чипов с обходными литографическими решениями SMIC составляет примерно треть от производства TSMC.

Эксперты по производству чипов предупреждают, что попытки сдержать китайские технологические компании с помощью торговых санкций обречены на провал. В настоящее время Китай уже не так зависит от потери западных чипов, потому что потенциальное военное применение и безопасность передовых разработок чипов гарантируют, что страна останется конкурентоспособной.