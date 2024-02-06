Огромное количество дефектов в фюзеляже и инцидент в январе вызвали повышенное внимание к самолету Boeing, являющемуся лидером по продажам.

В ходе расследования инцидента с самолетом Boeing 737 Max были выявлены производственные ошибки, которые обнаружены на непроданных самолетах. В результате компания Boeing задержала поставку около 50 самолетов 737 Max, чтобы исправить дефекты сверления фюзеляжа и провести новую серию проверок. Здесь стоит отметить, что это далеко не первый инцидент в череде проблем при сборке самолетов 737 Max у компании Spirit AeroSystems, которая является одной из крупнейших поставщиков Boeing.

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Коммерческий директор Boeing Стэн Дил в своём последнем обращении к сотрудникам не стал акцентировать внимание на компании Spirit Aerosystems. Тем не менее, представитель этой компании сообщил агентству Bloomberg в понедельник, что инженеры "знают о проблемах и проведут весь необходимый ремонт". Данный производитель со штаб-квартирой в Канзасе находится под пристальным наблюдением с начала 2023 года, когда Boeing обнаружил дефекты в узлах крепления, соединяющих кормовую часть фюзеляжа Spirit к вертикальному хвосту 737 Max. Всего через несколько месяцев Boeing и Spirit выявили проблему с крепежными отверстиями в заднем герметичном отсеке, отвечающем за поддержание давления в салоне на крейсерской высоте.

В октябре генеральный директор Boeing Дэйв Калхун заверил клиентов, что у компании есть вся необходимая информация, чтобы решить проблемы с производством "раз и навсегда". Но в январе этого года стало ясно, что Boeing предстоит долгая и тяжелая битва. При вылете рейса Alaska Airlines из международного аэропорта Портленда дверная заглушка Boeing 737 Max 9 отделилась от фюзеляжа и упала на землю с высоты более 5000 метров на землю. Хотя данный инцидент не привел к каким-либо жертвам, он, несомненно, нанёс психологическую травму пассажирам и экипажу на борту, а также навредил и без того пошатнувшемуся имиджу Boeing.

Проблемные крыло и хвост самолета Boeing 737.

На этот раз проблема, похоже, связана с отверстиями, просверленными в фюзеляже 737 Max. В служебной записке Дила говорится, что работник поставщика (предположительно Spirit Aerosystems) обнаружил, что отверстия не соответствуют спецификации. Дальнейшие подробности не разглашаются, но, как сообщается, Boeing попросил поставщика приостановить поставки до тех пор, пока тот не выполнит должным образом свои производственные обязательства. По словам Дила, задержка с поставками в конечном итоге повлияет на сроки выполнения производственных обязательств Boeing, но «улучшит общее качество и стабильность».

Эксперты считают, что такие меры нужно было принимать уже давно. И хотя компания Spirit Aerosystems занимает сейчас центральное место в производственных проблемах Boeing с 2023 года, вопросы относительно общей летной годности самолетов линейки 737 Max уже несколько лет подрывают репутацию аэрокосмической компании. Трагическая катастрофа рейса 302 Эфиопских авиалиний в марте 2019 года привела к тому, что полеты 737 Max были приостановлены в нескольких странах, включая США. В последующие месяцы были выявлены проблемы с системами управления полетом 737 Max, противообледенительной системой и общей конструкцией самолета. Список проблем с безопасностью настолько велик, что глава авиакомпании Emirates Airline отметил "прогрессирующее снижение" стандартов Boeing.