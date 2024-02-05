Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Космический самолет Dream Chaser полностью собран и проходит предстартовые испытания
Компания Sierra Space планирует запустить Dream Chaser в первой половине этого года.

реклама

Многоразовые космические самолеты перестали выпускаться после завершения программы Space Shuttle в 2011 году, но теперь американская компания Sierra Space находится в одном шаге от их возвращения. В настоящее время экспериментальный космический аппарат Dream Chaser впервые соединен с грузовым модулем Shooting Star на тестовой базе НАСА имени Нила Армстронга (ATF) в штате Огайо, где он пройдет критически важные предпусковые испытания. В ближайшие месяцы компания надеется впервые за долгое время увидеть свой Dream Chaser в космосе.

реклама

Несколько недель назад Dream Chaser и Shooting Star прибыли на испытательную базу, где инженеры собрали космический самолет и закрепили его на самой большой в мире системе вибрационных испытаний. Как сообщает Spaceflight Now, в лаборатории механических вибраций агентства самолет Dream Chaser прошел несколько испытаний на горизонтальную и вертикальную встряску, которые имитируют механическое напряжение, которое транспортное средство может испытывать во время запуска и сгорания двигателя.

По данным НАСА, никаких проблем с космическим кораблем не возникло, но его будут "трясти" еще несколько дней. После этого экспериментальный образец Dream Chaser (команда прозвала его "Tenacity") отправится в лабораторию In-Space Propulsion Facility, которая также находится на базе ATF. В этой лаборатории имеется единственная в мире высотная вакуумная камера, достаточно большая, чтобы вместить полноценный ракетный двигатель и ракету-носитель. Здесь Dream Chaser будет испытывать перепады давления и температуры, аналогичные тем, с которыми он столкнется во время полета.

После завершения испытаний Sierra Space отправит Tenacity на космодром на мысе Канаверал для запуска с помощью ракеты-носителя Vulcan Centaur компании ULA. Это будет всего лишь второй запуск новой тяжелой ракеты ULA, первым из которых стал злополучный запуск лунного корабля Peregrine. Американцы надеялись, что спустя несколько десятилетий их новый лунный посадочный модуль сможет совершить посадку на Луну, но этого не произошло из-за утечки топлива. Сейчас НАСА уверено, что с Dream Chaser всё пройдёт успешно.

Визуализация Sierra Space показывает, как Dream Chaser будет выглядеть в космосе с присоединенным к нему модулем Shooting Star. Источник: Sierra Space

Компания Sierra Space заявляет, что планирует вывести Dream Chaser на стартовую позицию в первой половине 2024 года. Он проведёт семь грузовых миссий на Международную космическую станцию в рамках программы коммерческих космических грузовых услуг. В случае успеха Dream Chaser станет третьим коммерческим космическим кораблем, доставляющим припасы на МКС после космического корабля Dragon компании SpaceX и Cygnus компании Northrop Grumman.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как и SpaceX Dragon, Dream Chaser является многоразовым. Однако грузовой модуль Shooting Star был разработан таким образом, чтобы сгореть в атмосфере Земли при возвращении, что дает космическому кораблю удобный способ утилизации мусора с МКС. Sierra Space планирует использовать "Tenacity" для первых четырех контрактных миссий по пополнению запасов МКС. Последние три будут выполняться следующим кораблем Dream Chaser, который компания назвала Reverence. Dream Chaser рассчитан как минимум на 15 запусков, но компания намекнула, что он может прослужить гораздо дольше.

#sierra space #космический самолет dream chaser
Источник: spaceflightnow.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Космоплан Dream Chaser был успешно подключен к грузовому модулю Shooting Star
Прорыв в космической инженерии: испытания модуля будущей станции завершены взрывом
Sierra Space тестирует полномасштабный надувной модуль
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
9
В Сети появились спецификации HEDT процессоров Intel Xeon W3500 и W2500
+
Европа борется с почти неуничтожимыми инвазивными крабами
12
Самая дорогая яхта в мире и самая роскошная подводная лодка одновременно ищет своего покупателя
3
GeForce RTX 2000-й и 3000-й серии получили прирост производительности, доходящий до 75%
30
Eurasian Times: Россия своим ПАК ДА бросила вызов США с их бомбардировщиком B-21 Rider
2
Samsung делает новые бесплатные предложения для пользователей Galaxy S24
+
Обновлённый российский Ту-214 совершил первый полёт с пассажирами
3
Российская армия продвинулась до 1500 метров в глубину на ореховском направлении
+
Найден способ активации Resizable Bar на устаревших платформах LGA 1155, LGA 2011 и лучше
13
CNN: Буданов заявил о разработке специального плана действий для украинских формирований
9
Автор полноценной No VR версии Half Life Alyx опубликовал новое видео
5
Компания из США заявила о готовности к доставке своего космического аппарата на поверхность Луны
2
Digma представила на рынке РФ свой первый неттоп
1
Украинский журналист Бутусов заявил о "северном прорыве" и критической ситуации для ВСУ в Авдеевке
+
Samsung готовит к выходу два доступных смартфона Galaxy A35 и A55
1
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 4 должен стать очень тонким и лёгким
+
Технический специалист Apple заявил, что нагревание iPhone 15 Pro является «ожидаемым поведением»
2
В Сибири строится единственный за Уралом завод тяжёлого машиностроения полного цикла
12
Xiaomi готовит к выходу смартфон POCO X6 Neo
+

Популярные статьи

Украина получает серийный GLSDB
9
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
21
Что меня раздражает в современных мониторах
102
Собираем новый белый игровой ПК в феврале 2024 для RDR2 и Cyberpunk 2077 дешевле 15000 рублей
48
МК-1: Воздушный крейсер в небе
4
Как я сэкономил на сборке системы 20 тысяч рублей, а после потратил их на правильную видеокарту AMD
15
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
52
Итоги гоночного уикэнда 3-4 февраля 2024 года
+
Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X - знакомство и разгон
181
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
72

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
22:20
Чебурнет все ближе
В России с 1 марта вступит в силу запрет на «популяризацию» VPN-сервисов
-=metallist=-
22:11
Возможность была использована по максимуму: военная разведка прошла по трубе не издав ни единого звука - что уже само по себе уникальное явление, ликвидировала дозорных, НП, и выйдя в тыл ВСУ ликвидир...
Генсек НАТО не считает, что украинский кризис может привести к прямому конфликту Альянса с Россией
-=metallist=-
22:11
"Поход на Царскую Охоту. Подземная десантная операция. Бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса проникла в «Царскую охоту», через трубу, ранее обнаруженную разведкой. Работы по выпиливанию проходов...
Генсек НАТО не считает, что украинский кризис может привести к прямому конфликту Альянса с Россией
Максим Славецкий
22:09
фаны xbox и ps одинаково ущербны. есть и нормальные люди - это обычные геймеры, которые просто играют в своё удовольствие, им нет дела до эксклюзивов и тд. а есть те, кто топят за свою консоль словно ...
Деградация фанатов Xbox на примере DeadP47
-=metallist=-
22:08
А у него его нет, ему сверху спускают какое у него должно быть мнение.
Генсек НАТО не считает, что украинский кризис может привести к прямому конфликту Альянса с Россией
Бахтиёр Кудратуллаев
22:07
вот про без впн через прогу внизу. и ключи бесплатные и трафик безлимит. прост если впн все офнут , будь вкурсе
В России с 1 марта вступит в силу запрет на «популяризацию» VPN-сервисов
mayday30
22:05
Было бы интересно посмотреть. По крайней мере игры под интеловские видюхи станут более хорошо оптимизировать.
Intel хочет превзойти AMD и создать APU для следующей Xbox
-=metallist=-
22:05
Кривой Рог, по словам Игоря Беркута, скоро в Шафарск переименуют.
На Украине объявили о "кризисных действиях" на заводе "Арселор Миттал" после российских ударов
Антон Тутынин
22:04
100+ кг это лёгкая ракета? Поправьте меня, если ошибаюсь, но НУРы (НУРСы) весят в разы меньше, их любой подготовленный человек поднять сможет... А эту даже вдвоём неудобно, да и долго тягать
Российские специалисты продолжают усовершенствовать многоцелевую управляемую ракету "Изделие 305"
Manager
22:02
Это что? И за почём?
Российский компьютерный корпус открытого типа SS Prise - мои впечатления от сборки и использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем