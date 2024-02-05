Компания Sierra Space планирует запустить Dream Chaser в первой половине этого года.

Многоразовые космические самолеты перестали выпускаться после завершения программы Space Shuttle в 2011 году, но теперь американская компания Sierra Space находится в одном шаге от их возвращения. В настоящее время экспериментальный космический аппарат Dream Chaser впервые соединен с грузовым модулем Shooting Star на тестовой базе НАСА имени Нила Армстронга (ATF) в штате Огайо, где он пройдет критически важные предпусковые испытания. В ближайшие месяцы компания надеется впервые за долгое время увидеть свой Dream Chaser в космосе.

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Несколько недель назад Dream Chaser и Shooting Star прибыли на испытательную базу, где инженеры собрали космический самолет и закрепили его на самой большой в мире системе вибрационных испытаний. Как сообщает Spaceflight Now, в лаборатории механических вибраций агентства самолет Dream Chaser прошел несколько испытаний на горизонтальную и вертикальную встряску, которые имитируют механическое напряжение, которое транспортное средство может испытывать во время запуска и сгорания двигателя.

По данным НАСА, никаких проблем с космическим кораблем не возникло, но его будут "трясти" еще несколько дней. После этого экспериментальный образец Dream Chaser (команда прозвала его "Tenacity") отправится в лабораторию In-Space Propulsion Facility, которая также находится на базе ATF. В этой лаборатории имеется единственная в мире высотная вакуумная камера, достаточно большая, чтобы вместить полноценный ракетный двигатель и ракету-носитель. Здесь Dream Chaser будет испытывать перепады давления и температуры, аналогичные тем, с которыми он столкнется во время полета.

После завершения испытаний Sierra Space отправит Tenacity на космодром на мысе Канаверал для запуска с помощью ракеты-носителя Vulcan Centaur компании ULA. Это будет всего лишь второй запуск новой тяжелой ракеты ULA, первым из которых стал злополучный запуск лунного корабля Peregrine. Американцы надеялись, что спустя несколько десятилетий их новый лунный посадочный модуль сможет совершить посадку на Луну, но этого не произошло из-за утечки топлива. Сейчас НАСА уверено, что с Dream Chaser всё пройдёт успешно.

Визуализация Sierra Space показывает, как Dream Chaser будет выглядеть в космосе с присоединенным к нему модулем Shooting Star. Источник: Sierra Space

Компания Sierra Space заявляет, что планирует вывести Dream Chaser на стартовую позицию в первой половине 2024 года. Он проведёт семь грузовых миссий на Международную космическую станцию в рамках программы коммерческих космических грузовых услуг. В случае успеха Dream Chaser станет третьим коммерческим космическим кораблем, доставляющим припасы на МКС после космического корабля Dragon компании SpaceX и Cygnus компании Northrop Grumman.

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Как и SpaceX Dragon, Dream Chaser является многоразовым. Однако грузовой модуль Shooting Star был разработан таким образом, чтобы сгореть в атмосфере Земли при возвращении, что дает космическому кораблю удобный способ утилизации мусора с МКС. Sierra Space планирует использовать "Tenacity" для первых четырех контрактных миссий по пополнению запасов МКС. Последние три будут выполняться следующим кораблем Dream Chaser, который компания назвала Reverence. Dream Chaser рассчитан как минимум на 15 запусков, но компания намекнула, что он может прослужить гораздо дольше.