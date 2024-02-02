Наши предки достигли центральной, северной части и северо-западной Европы на 5000 лет раньше, чем считалось ранее.

В немецкой пещере обнаружены фрагменты костей древнего человека, которые кардинально меняют представление антропологов о самых древних предках нашего вида. Ранее считалось, что наши предки попали в Северную Европу около 38 000 лет до нашей эры, однако найденные кости свидетельствуют о том, что Homo Sapiens прибыли в эту местность на 5000-7500 лет раньше. Несмотря на то, что кости были обнаружены несколько лет назад, только последний стабильный анализ изотопов подтвердил возраст фрагментов и окончательно связал их с Homo sapiens.

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До этого момента антропологи считали, что Homo sapiens добрались до северной, центральной и северо-западной Европы около 40 000 лет назад. Предполагалось, что после длительной эволюции в Африке 300 000 лет назад, Homo sapiens начали путешествовать по Земле и встречать других ранних людей, таких как неандертальцы, которые обитали в Европе и Азии. Антропологи утверждали, что холодные северные регионы Европы не осваивались Homo Sapiens до гораздо позднего времени.

Хотя прямых доказательств глобальных перемещений Homo sapiens довольно мало, антропологи считали, что анатомически современные люди были адаптированы к теплому климату Африки, что делало самые холодные части Европы непригодными для проживания. Как пишут исследователи в статье, опубликованной в среду в Nature Ecology & Evolution, Homo Sapiens смогли перебраться в эти холодные районы только тогда, когда глобальное потепление климата сделало северные регионы Европы более благоприятными.

В пещере Ильзенхёле также найдены фрагменты костей млекопитающих. Источник: Nature Ecology & Evolution. Теперь получены доказательства, что все, возможно, происходило по другому. В период с 2016 по 2022 год международная группа палеоантропологов провела повторные раскопки на месте довоенных исследований (остановлены во время Второй мировой войны) в пещере Ильзенхёле. Среди множества останков лисиц, северных оленей и бизонов они обнаружили ряд фрагментов костей, предположительно принадлежащих Homo sapiens. В последующие годы исследователи использовали анализ митохондриальной ДНК и данные о стабильных изотопах углерода и азота в коллагене, чтобы подтвердить происхождение фрагментов. В итоге они выяснили, что Homo sapiens добрались до Северной Европы не 40 000 лет назад, как считалось ранее, а гораздо раньше на 5000-7500 лет.

Обилие останков нечеловеческих млекопитающих и скудные свидетельства использования огня предполагают, что Homo Sapiens использовали пещеру как кратковременное убежище, а не как постоянный дом. Что касается млекопитающих ледникового периода, то они занимали эту пещеру во время их отсутствия. (Считается, что в пещере обитали гиены и медведи.) Это согласуется с типичной картиной поселений Homo Sapiens того времени: когда страшные хищные звери с острыми зубами не использовали пещеру, она превращалась во временный приют для людей. Нечеловеческие кости также указывают на то, что Homo sapiens охотился на местные виды быков и собак, используя их в пищу и, возможно, для защиты от непогоды.

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В конце своей статьи исследователи утверждают, что дополнительные раскопки в более высоких широтах Европы могут обогатить это открытие дополнительными подробностями. Если Homo Sapiens были способны выживать в этих регионах, которые ранее считались совершенно непригодными для обитания, не исключено, что они достигли каких-то мест, о которых мы пока ничего не знаем.