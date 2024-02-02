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Fantoci
MSI добавила поддержку 256 ГБ оперативной памяти DDR5 на некоторые материнские платы Z790
Объем оперативной памяти увеличен с 192 ГБ, которых некоторым пользователям явно было недостаточно.

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В былые времена самым требовательным пользователям и энтузиастам, которым нужно было много оперативной памяти на своих домашних компьютеров, приходилось переходить на платформу HEDT (High End Desktop). Обычно это связано с тем, что подобные системы ориентированы на сложные рабочие процессы, требующие значительных ресурсов памяти. К ним относятся создание мультимедийного контента и видеомонтаж, где нужно как можно больше ядер процессора и объемов оперативной памяти. Теперь потребительские материнские платы начинают догонять материнские платы HEDT прошлого поколения, причем в этом деле лидирует компания MSI. На этой неделе стало известно, что некоторые ее материнские платы Intel Z790 теперь поддерживают 256 ГБ оперативной памяти DDR5, тем самым она увеличила этот показатель с ранее поддерживаемых 192 Гб.

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Стоит отметить, что компания MSI не делала официальных заявлений об этом новшестве, но теперь некоторые материнские платы Intel Z790 указаны на ее веб-сайте как поддерживающие эту функцию после обновления BIOS. Об этом впервые сообщил ресурс Wccftech ссылаясь на инсайдера в Твиттере. Если сейчас внимательно изучить веб-сайт MSI, то мы видим, что данная информация актуальна только для некоторых материнских плат Z790. Инсайдер утверждает, что это теперь возможно и на более старых платах Intel 600-й серии, однако при проверке флагманской платы MSI - Z690 Godlike - эта информация не подтвердилась. Возможно до нее просто еще не дошла очередь. На данный момент поддержка 256 ГБ ОЗУ указана для материнской платы Z790 Godlike, а также для более дешевых плат, таких как MEG Z90 ACE. Единственное предостережение: это бета-версия прошивки BIOS, так что устанавливать её стоит лишь наиболее опытным пользователям.

Скриншот с описанием бета-версии прошивки BIOS для MSI MEG Z790 ACE стоимостью 500 долларов.

По словам инсайдера, ранее такие компании, как MSI, избегали поддержки такого объема оперативной памяти на чипсетах Intel, поскольку это требовало отключения некоторых функций, таких как "Resizable BAR". По всей видимости, эта проблема была решена и открыла путь к возможности использования объема в 256 ГБ. Такие объёмы достигаются установкой четырёх модулей DDR5 ёмкостью 64 Гб каждый, что существенно поднимает планку возможностей на потребительской материнской плате. Ранее лимит был установлен на 128 ГБ, затем поднят до 192 ГБ, когда в прошлом году появились небинарные модули памяти DDR5 с объемами 24 ГБ и 48 ГБ.

Несмотря на полезность новой функции, маловероятно, что большинство пользователей ей воспользуются из-за двух существенных недостатков. Во-первых, столь большие объёмы ОЗУ будут работать на более низких частотах по сравнению с конфигурациями всего с двумя модулями. При этом MSI пока не указывает поддерживаемые скорости в описании прошивки. Но главным ограничивающим фактором станет цена. Уже сейчас комплект из 192 Гб DDR5 стоит порядка 700 долларов. Несложно представить стоимость 256-гигабайтного набора, если он вообще появится в продаже. Это больше, чем готовы заплатить за ОЗУ владельцы большинства потребительских материнских плат.

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Тем не менее, наличие такой возможности на Z790 - безусловный плюс. Альтернативой остаётся переход на рабочие станции уровня Intel W790 с поддержкой до 2 Тб ОЗУ. Но это уже совсем другой уровень расходов по сравнению с потребительской сборкой. Поэтому новая функция может быть привлекательна для тех, кому нужен максимальный объём памяти, но кто не готов раскошелиться на приличную сумму для покупки полноценной рабочей станции.

#msi #ddr5 #z790 #intel z790 #msi z790
Источник: wccftech.com
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