Компания Nvidia незаметно снизила цену на одну из своих наименее востребованных видеокарт, что теперь сделало её более привлекательным вариантом.

Последняя видеокарта из линейки RTX 40-й серии от Nvidia наконец-то вышла на рынок, и это самый необычный запуск в истории компании. RTX 4080 Super имеет настолько скромные изменения по сравнению со своим предшественником, что в тестах демонстрирует практически ту же производительность, однако стоит на 200 долларов дешевле. Инсайдеры сразу предупредили, что прирост производительности будет минимальным, ещё до того, как видеокарта была анонсирована, а независимые тесты это только подтвердили. Этот неожиданный шаг со стороны Nvidia также подтверждает, что новые видеокарты плохо продаются, поэтому Дженсену Хуангу пришлось снизить цену видеокарты до 999 долларов и теперь она, вероятно, является лучшим предложением в своем ценовом сегменте.

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Множество обзорщиков получили для тестирования видеокарту Founders Edition и прогнали ее через множество тестов. Сразу предупреждаем, чёрную версию Founders Edition будет сложно раздобыть, так как её цена фиксирована на отметке рекомендованной стоимости 999 долларов. При просмотре всех похожих видеокарт на Newegg, можно увидеть, что цены на партнерские видеокарты варьируются от рекомендованной цены до 1149 долларов за премиальные версии вроде MSI Expert. Теперь, когда флагманские видеокарты RTX 4090 стоят более 2000 долларов и их сложно найти, требовательные геймеры, скорее всего, будут готовы заплатить около 1100 долларов за 4080. Что касается изменений, RTX 4080 Super получила небольшое увеличение количества CUDA-ядер и чуть более быструю память - и всё. Она использует тот же кристалл AD103, по-прежнему имеет 16 Гб видеопамяти и по сути является той же видеокартой.

RTX 4080 Super - толстая видеокарта, которая требует три кабеля питания PCIe для своего 16-контактного адаптера.

В тестах производительности две модели RTX 4080 показали похожие результаты в пределах нескольких процентов друг от друга вне зависимости от игры и разрешения. RTX 4080 Super работает примерно так же, как и ее предшественник, при этом разница в производительности между двумя видеокартами составляет 4%. Во многих сценариях производительность такая же или всего на несколько кадров выше. Однако учитывая, насколько тестирование частоты кадров может быть неточным, всегда присутствует небольшая погрешность, а разница между двумя моделями укладывается в эту погрешность, что делает их равными по общей производительности.

Но одно можно сказать точно, теперь она напрямую конкурирует с Radeon RX 7900 XTX стоимостью 999 долларов вместо того, и в этом противостоянии превосходит видеокарту AMD в играх с трассировкой лучей, что неудивительно. Например, в «Стражах Галактики» в 4K-разрешении она показала 78 кадров в секунду против 53 у Radeon. Как всегда, если вы заинтересованы в трассировке лучей, и учитывая, что это направление, куда движется игровая индустрия, Nvidia имеет значительное преимущество перед AMD, поэтому это будет более разумная покупка. Включение масштабирования на видеокарте Radeon несколько сравняло показатели с Nvidia, но опять же, всё зависит от того, в какие игры вы будете играть.

Если вам не нравится RGB-подсветка, версии Founders Edition и MSI Expert - это единственные модели, которые отказались от неё ради более строгого внешнего вида.

В тестах по растеризации Radeon 7900 XTX проявила себя очень конкурентоспособно по сравнению с RTX 4080 Super, что и характерно для этих видеокарт. Обычно она немного быстрее, чем 4080, в зависимости от разрешения, которое вы используете, поскольку обе видеокарты прекрасно справляются со старыми играми в 4K-разрешении, а производительность при этом разрешении по сути одинаковая. В свою очередь видеокарта Radeon более подготовлена для будущих игр без трассировки лучей благодаря 24 ГБ видеопамяти, поэтому, если ваш бюджет составляет 999 долларов и вас не волнует трассировка лучей, Radeon по-прежнему остается лучшей видеокартой при таком сценарии.

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У Nvidia сейчас есть преимущество при равной цене в 999 долларов, но только с учётом трассировки лучей. Эта функция может быть весьма полезна в будущем, поскольку трассировка лучей начинает появляться все в больше количестве AAA-проектов, таких как новая игра "Аватар". Хотя прирост производительности в новой видеокарте, вероятно, оставит некоторых геймеров разочарованными, но цена определённо порадует. Стоит также отметить, что Nvidia начала прислушиваться к своим клиентам, которые отказывались покупать эту видеокарту по цене 1199 долларов. Теперь, когда её стоимость значительно снижена, она стала гораздо более привлекательным предложением.