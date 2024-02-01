На видео, снятом Мигелем Кларо, можно рассмотреть яркие плазменные нити Солнца в удивительных деталях.

Время от времени на поверхности Солнца образуются протуберанцы – длинные, светящиеся структуры, выступающие из фотосферы звезды и иногда загибающиеся обратно к короне. Солнечные протуберанцы состоят из плазмы и "живут" от нескольких дней до нескольких месяцев, давая возможность астрофотографам запечатлеть динамику Солнца в поразительных деталях.

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Когда 22 февраля 2022 года сформировалось огромный солнечный протуберанец, фотограф Мигель Кларо не упустил уникальной возможности и сразу взял свою камеру. Результаты его труда, представленные на Space.com на этой неделе, предоставляют зрителям редкую возможность максимально близко рассмотреть одно из самых ярких явлений на солнечной поверхности.

Фотосфера Солнца является первым слоем солнечной атмосферы и покрыта живописными вихрями плазмы, которые хорошо видно на первых кадрах видео Кларо. Несмотря на длительные исследования, ученые до конца не понимают, как формируются солнечные протуберанцы. Однако они полагают, что магнитная нестабильность на поверхности Солнца взаимодействует со всей этой плазмой, заставляя плазму выбрасываться наружу всякий раз, когда магнитное поле Солнца изменяется или становится нестабильным. В результате образуется плазменная струя, иногда называемая филаментом, которая может быть длиной в тысячи километров.

Замедленная съемка большого протуберанца на Солнце, выпускающая филамент. Автор Мигель Кларо на Vimeo.

«Вероятно, это был самый большой протуберанец, который я наблюдал и зафиксировал на сегодняшний день», — написал Кларо на Space.com. Знаменитый астрофотограф находился в то время в португальском заповеднике Темное небо Алкева и запечатлел это явление на видео в 4К-формате с помощью рефрактора Esprit 120ED Triplet Super Apo, планетарной камеры QHY5III174, водородного альфа-фильтра Daystar Quark Gemini и фокусирующего привода Sesto Senso 2.

Было бы преуменьшением сказать, что астрофотография требует большого терпения. В некоторые дни погодные условия здесь, на Земле, не подходят для фото- и видеосъемки всех представителей Солнечной системы. «В тот день погода для солнечной съемки была хорошей, неидеальной, но вполне приемлемой для замедленной съемки», — написал Кларо. При этом многие космические явления происходят очень быстро. Из-за огромных расстояний, секунда-другая решают успех кадра.

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"Это была моя самая напряженная и самая удачная съемка", - отметил Кларо. "Как только я понял, что протуберанец растет так быстро и так резко, мне пришлось быстро решать, что делать. Поэтому я решил прервать первую последовательность и повернуть камеру, заново кадрируя ее для новой композиции, чтобы иметь возможность продолжать снимать этот растущий гигантский выброс".