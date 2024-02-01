Причина возникновения этой ошибки пока неизвестна, но, возможно, это результат неудачного последнего патча браузера или ошибки в функции импорта данных.

Некоторые пользователи Windows 11 обнаружили, что их сеансы браузера Google Chrome необъяснимым образом копируются в Microsoft Edge. До сих пор Microsoft так и не сообщила, был ли обмен данными между браузерами преднамеренным, вызван ошибкой или следствием недоработанного интерфейса браузера Edge, один специалиста по вопросам конфиденциальности полагает, что это это сочетание двух последних факторов.

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На самом деле эта проблема существует уже довольно давно. В различных сообщениях на Reddit и на форуме поддержки Microsoft постоянно всплывают жалобы на то, что Edge без спроса импортирует из Chrome историю посещений, закладки и пароли пользователей. Однако на этой неделе произошел более возмутительный случай: Том Уоррен, старший редактор The Verge, увидел, как Edge перезагрузился и открыл все вкладки, которые он использовал в Chrome. До этого момента Уоррен установил последнее обновление Windows 11, но ни разу не запускал Edge и не просил перенести свои данные из браузера Chrome. Более того, он отметил, что вообще не пользуется Edge.

В комментариях к посту Уоррена в Твиттере другие пользователи Chrome подтвердили, что сталкивались с аналогичной проблемой. «Это происходит со мной постоянно», — написал Фелипе Лима, главный редактор бразильского сайта Universo Nintendo. Далее Лима объяснил, что Edge не только открывает вкладки из Chrome, но и автоматически воспроизводит действия пользователя в этом браузере. Например, если Лима заходит со второго аккаунта в Твиттер через Chrome, а затем перезагружает Windows, Edge самостоятельно открывает ту же вкладку со вторым профилем в Twitter.

Браузер Edge без разрешения копирует и открывает все вкладки из Chrome.

Зак Эдвардс, исследователь в области конфиденциальности и цепочки поставки данных, решил разобраться в проблеме и выяснить, был ли обмен данными намеренным. Через два дня после того, как Уоррен опубликовал свое сообщение в Твиттере, Зак Эдвардс переустановил Windows на своем компьютере и обнаружил «непонятную настройку для синхронизации данных Chrome с Edge». Далее выяснилось, что данная настройка предлагается новым пользователям Windows (скриншот ниже).

Если пользователь нажимает в этом окне «Accept» (Принять), Edge начинает регулярно импортировать из других браузеров закладки, историю, данные форм автозаполнения, расширения и прочую информацию. Кроме того, импорт можно инициировать вручную в настройках профиля Edge. Для этого пользователи могут зайти в настройки своего профиля Edge и нажав кнопку «Импорт». Есть только одна небольшая проблема: Уоррен никогда не давал согласия ни одному из методов, и об этом же заявили несколько других пользователей, столкнувшихся с проблемой импорта данных из Chrome. Следовательно, здесь вина лежит на ошибке в программном обеспечении или это было сделано специально разработчиками Edge.

Если на самом деле это не ошибка, это означает, что Microsoft тестирует новый и невероятно грязный способ продвижения своего веб-браузера. Для Microsoft это был бы новый антирекорд наглости, но если вспомнить историю этой компании, то ничего удивительного в этом нет: Например, включала без спроса синхронизацию данных или открывала ссылки в Edge, даже если пользователь уже выбрал другой браузер по умолчанию. В декабре Microsoft оказалась в центре горячих дебатов о том, как веб-сайты и программы в системе Windows 11 манипулируют пользователями, заставляя пользователей давать согласие на различные действия. Например, вместо того, чтобы позволить пользователям категорически отказаться от выбора Bing в качестве поисковой системы по умолчанию, Microsoft предложила только варианты «Подтвердить» или «Напомнить позже». Похоже, Microsoft, даже являясь одной из крупнейших технологических корпораций мира, не в силах смириться с тем фактом, что некоторые пользователи ПК предпочитают Chrome, Opera, Firefox или другие браузеры её собственному браузеру.

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Только официальный комментарий со стороны Microsoft сможет прояснить ситуацию, был ли обмен данными между браузерами Chrome с Edge преднамеренным или стал результатом ошибки. Пользователи надеются, что Microsoft честно признается в содеянном и решит эту проблему публично, а не втихаря как это часто бывает.