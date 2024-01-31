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Fantoci
Microsoft похвасталась “новым” интерфейсом установки Windows 11, которому на самом деле уже 10 лет
На прошлой неделе Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 11 с совершенно "новым" пользовательским интерфейсом установки по умолчанию, который не трогали более десяти лет.

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Одним из самых больших изменений в операционной системе Windows 11, которое внесла компания Microsoft, является ее внешний вид. Разработчики модернизировали дизайн системы, чтобы привести её в соответствие с современными тенденциями - ведь Windows 10 вышла еще в 2015 году. Теперь Microsoft обратила свое внимание на пользовательский интерфейс (UI), который появляется при установке операционной системы. Есть только одна проблема: пользователи обнаружили, что новая версия "установщика" имеет довольно знакомой вид.

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На этой неделе Microsoft объявила в своем блоге об «обновлении возможностей установки Windows». Компания представила "новый" дизайн в последней предварительной сборке под номером 26040 на канале Canary. Здесь публикуются последние сборки операционной системы для людей, которые хотят опробовать обновления перед их широким релизом. В блоге говорится, что новая версия процесса установки Windows имеет «более чистый и современный дизайн», но на первый же взгляд она напомнила пользователям что-то очень знакомое. Как отметил Windows Central, многие пользователи сразу же засомневались в обновленном дизайне, заявив, что этот UI ничуть не похож на Windows 11, скорее он напоминает что-то из эпохи Windows Vista.

Если вам этот "новый" интерфейс Windows 11 показался знакомым - вы не одиноки в этом ощущении.Источник изображения: Microsoft

Это побудило как минимум одного пользователя порыться в файлах технической тестовой сборки Windows 10 от 2014 года, потому что именно там он видел что-то похожее. Используя командную строку, пользователь с ником XenoPanther откопал программу установки Windows Setup и обнаружил, что она выглядит практически идентично "новой" версии из Windows 11. Это говорит о том, что этот пользовательский интерфейс бездействовал в Windows в течение как минимум 10 лет, но так и не был добавлен в общедоступную версию. Более того, этот пользовательский интерфейс появлялся в некоторых ранних сборках Windows 11, начиная с 2021 года.

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Почему именно сейчас Microsoft решила его "откопать" - остается только догадываться. Он явно не соответствует нынешней эстетике Windows 11, но мы не возражаем; пользователи предпочитают более практичный подход к таким вещам, ведь главное, чтобы установщик работал без перебоев. Когда на кону стоят все наши файлы и программы, лучше выбирать простоту, нежели сомнительную "современность". Тем не менее, это весьма странное "обновление" от Microsoft, учитывая всю историю компании. Впрочем, тестировщики выразили одобрение тому, что кнопка восстановления системы теперь находится на переднем плане. Технические специалисты, которые регулярно переустанавливают Windows для клиентов, наверняка тоже это оценят.

#microsoft #windows 11
Источник: blogs.windows.com
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