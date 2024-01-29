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Fantoci
Google приступила к разработке браузера Chrome для Windows-компьютеров на базе ARM-процессоров
В данный момент он доступен только на канале Canary, так что будьте готовы к миллионам ошибок.

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В настоящее время операционная система Windows на особо дружит с чипами на архитектуре ARM, однако новая линейка процессоров Snapdragon X Elite может изменить ситуацию. Microsoft делает ставку на первый настоящий ARM-чип Qualcomm для настольных компьютеров, и Google одна из первых обратила на это внимание. После многолетнего игнорирования разработчиками Windows процессоров ARM, компания Google приступила к работе над версией Chrome для архитектуры Arm64. В настоящее время экспериментальный браузер доступен разработчикам и всем нетерпеливым пользователям, но это лишь вопрос времени, когда настольная версия Chrome на ARM-архитектуре станет доступна для всех.

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Важно отметить, что эта новость не появилась в официальном блоге Google или на ключевом мероприятии компании - о ней не произнесено ни слова. Мы узнали о ней от Педро Хусто, написавшего в Twitter, что версия Chrome Arm64 появилась в тестовом канале Canary. Сборки Canary предшествуют официальному релизу, поэтому их можно установить параллельно с другими версиями Chrome.

Первые попытки Microsoft запустить Windows на процессорах ARM уходят корнями в темное время для компании: эпоху Windows 8. Эта нелюбимая многими пользователями операционная система вышла в стандартном наборе x86-x64 и ещё одном для ARM-чипов, известном как Windows RT. Однако ограниченные возможности и почти полное отсутствие программного обеспечения обрекли эти усилия на провал. Более поздние версии Windows поддерживают намного больше функций и приложений на архитектуре ARM, однако в целом поддержка программного обеспечения развивается медленно.

Браузер Microsoft Edge на базе Chromium уже несколько лет имеет версию для Arm64, тогда как Chrome от Google доступен на системах Windows с ARM только через эмуляцию x86. Эмуляция x86 от Microsoft прошла долгий путь, но все еще работает намного медленнее, чем запуск собственных приложений. Новость о том, что Google наконец-то будет поддерживать ARM, станет ещё одним поводом для всех, кто надеется приобрести ноутбук на базе Snapdragon X.

На странице загрузки Chrome теперь предлагается опция ARM. Источник: Google

Специалисты считают, что переход на ARM-компьютеры неизбежен, так что приятно видеть, что Google наконец присоединилась к этому тренду. Apple уже перевела все линейки продуктов на собственные ARM-чипы, а Snapdragon X способен на равных конкурировать с мобильными чипами Intel на платформе Windows. Это конечно же не значит, что архитектуры x86-x64 исчезнут в ближайшее время, однако приятно осознавать, что самый популярный браузер теперь будет доступен на новых устройстах.

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Если вам не терпится протестировать Arm64-версию Chrome, то новая сборка Canary уже доступна для скачивания на тестовом канале. Важно отметить, что Canary - это самый ранний и, следовательно, наиболее нестабильный релиз от Google. Он получает ежедневные обновления с новыми функциями и исправлениями, поэтому нужно быть готовым к миллиону ошибок. Если перспектива постоянно сталкиваться с багами кажется утомительной, имеет смысл подождать обновления на канале Dev. Зная обычный цикл разработки Google Chrome, можно предположить, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Chrome на ARM станет достаточно стабильным для большинства людей.

#google #windows #arm #google chrome
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