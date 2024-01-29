Оригинальная Nintendo Switch, которая поступила в продажу семь лет назад, уже морально устарела.

Портативная игровая консоль Nintendo Switch была выпущена в 2017 году и сразу завоевала сердца геймеров, оставив позади неудачный опыт японской компании с игровой консолью Wii U. За все время своего существования Switch превзошла по продажам PS5 и Xbox Series X, но к 2024 году эта портативная консоль уже явно устарела. Технологические аналитики ожидают, что Nintendo скоро выпустит новую улучшенную Switch 2. Согласно новому отчету, японская компания сделала шаг назад в технологиях дисплеев, используя в игровой консоли LCD-дисплей.

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Такое заявление прозвучало от Хироши Хаясе, аналитика по технологии дисплеев из компании Omdia. По данным Bloomberg, новая консоль Nintendo будет иметь 8-дюймовый ЖК-дисплей, занимающий полностью всю переднюю панель. Хаясе также подтвердил, что Nintendo выпустит Switch 2 к концу 2024 года.

Изначально Switch оснащалась 6,2-дюймовым ЖК-дисплеем, но в 2021 году консоль обновили, установив 7-дюймовый OLED экран. Несколько лет назад у OLED-экранов было несколько существенных недостатков по сравнению с жидкокристаллическими, однако с тех пор новая технология стала основным выбором для портативной электроники. Современные OLED-экраны тоньше, ярче, насыщеннее и контрастнее ЖК-дисплеев. Как и ожидалось, Switch с OLED-дисплеем имела большой успех.

Несмотря на возврат к жидкокристаллической технологии, переход на бо́льший экран может оказаться верным решением. Последние отчеты неоднократно менялись относительно того, что более популярно - портативный или стационарный, подсоединённый к док-станции, но сам факт, что они близки по популярности, заслуживает внимания. Учитывая, что многие геймеры полагаются на стандартный дисплей консоли Switch, а не на телевизор, имеет смысл установить более крупную панель. Это сделает игры, разработанные для отображения на ТВ, более комфортными в портативном режиме.

Качественный 8-дюймовый OLED-экран является дорогим продуктом – в таком размере мы выходим за рамки смартфонных дисплеев в область планшетов. Даже Apple не ставит OLED-дисплеи на свои более дешевые планшеты, потому что в таком случае это резко увеличило бы их стоимость. Сообщается, что Nintendo ориентируется на цену в 400 долларов за Switch 2 на старте продаж – на 100 долларов больше, чем за оригинальную версию. В настоящее время Switch с OLED экраном стоит 350 долларов. Nintendo также рассматривает вопрос о новой цене в 70 долларов для игр на Switch 2.

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Ожидается, что помимо большего ЖК-дисплея игровая консоль Switch 2 будет оснащена первым за последние годы новым потребительским чипом Nvidia Tegra. В предыдущем отчёте говорилось, что Nvidia планирует модернизировать одну из своих автомобильных платформ Tegra (T234) и сделать на ее базе новый универсальный системный чип. Если Nintendo и впрямь планирует выпустить обновлённую Switch в этом году, то официальный анонс может последовать в ближайшее время. Оригинальная Switch была представлена за пять месяцев до релиза. Остаётся надеяться, что на этот раз Nintendo наконец решит проблему с дрейфом джойстиков.