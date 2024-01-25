Эрик Шмидт давно проявляет интерес к боевым дронам, а теперь решил инвестировать в их разработку средства, заработанные в компании Google.

В 2001 году компания Google пригласила Эрика Шмидта на должность генерального директора, чтобы он помог основателям Сергею Брину и Ларри Пейджу определить стратегию развития компании и занять доминирующее положение на рынке. Через несколько лет Шмидт покинул пост генерального директора, став богаче на парочку миллиардов долларов. Согласно новому отчету, он решил потратить свои деньги от компании Google на финансирование стартапа, который занимается созданием боевых дронов с искусственным интеллектом.

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О существовании нового военного проекта Шмидта впервые стало известно в начале этого месяца, но с тех пор появилось больше подробностей. Теперь мы знаем, что его стартап, который скрывался за компанией с ограниченной ответственностью и ранее носил название Swift Beat Holdings, являющееся дочерней компанией Volya Robotics OÜ, принадлежит единственному человеку - Эрику Шмидту. Впоследствии Swift Beat была переименована в White Stork (Белый аист) – отсылка к национальной птице Украины, где Шмидт несколько раз встречался с политиками и военным руководством после начала специальной военной операции в 2022 году.

По информации Forbes, компания White Stork намерена разрабатывать боевые дроны, которые с помощью искусственного интеллекта будут определять и устранять цели. Применение искусственного интеллекта в смертоносных дронах, безусловно, вызовет много вопросов у нового американского правительства. Сообщается, что Шмидт хочет сделать эти устройства простыми и недорогими, чтобы их можно было массово производить и быстро отправлять в армию. Сообщается, что беспилотники будут способны работать самостоятельно в условиях помех связи и GPS, используя для отслеживания целей искусственное зрение.

Ударный беспилотник MQ-1C Gray Eagle.

Большинство технологических компаний открыто выражают обеспокоенность разработкой оружия с искусственным интеллектом. В конце концов, робот, который может принять решение об убийстве, всегда может принять неправильное решение. Шмидт наоборот оптимистично смотрит на возможность использования искусственного интеллекта для применения в военных целях.

Шмидт уже давно публично поддерживает использование дронов в боевых действиях. С начала специальной военной операции на Украине Шмидт написал несколько статей, продвигающих технологию дронов. В статье Wall Street Journal за 2022 год Шмидт назвал «дроны-камикадзе» самым важным оружием в арсенале Украины, которая борется с численным превосходством российской армии. Тогда он не раскрыл своих планов по разработке такого оружия; впрочем, он и сейчас не раскрыл никаких подробностей о своем новом проекте. Все, что мы знаем о боевых беспилотниках, получено из сообщений, которые Шмидт отказался комментировать.

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Без каких-либо официальных заявлений от компании White Stork или самого Шмидта мы можем лишь гадать, как он намерен защищать своих же солдат и гражданское население от этих роботов-убийц. Технологические специалисты надеются, что у него есть конкретный план, потому что почти все истории про апокалипсисы с роботами начинаются именно так.