Apple отказывается от функций беспилотного вождения автомобилей и откладывает запуск до 2028 года.

Первые сообщения про электромобиль Apple появились в далеком 2014 году. Этот проект долгое время казался не более чем фантазией, но теперь в сети появились новые интересные подробности. В новом отчете утверждается, что секретный автомобильный проект Apple претерпел некоторые серьезные изменения, и появилась новая потенциальная дата его выхода на рынок. Различные источники утверждают, что электромобиль Apple теперь не будет полностью автономным, как нам обещали ранее, и появится на дорогах только в 2028 году.

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Известные аналитики обсуждают автомобильный проект Apple уже много лет, но американская компания до сих пор не подтвердила его существование. Сообщается, что автомобильным направлением в Apple теперь руководит вице-президент Кевин Линч, возглавивший проект в 2021 году. В настоящее время команда Линча стремится к реализации менее амбициозной версии первого автомобиля Apple, известного внутри компании как Project Titan. Это даёт повод надеяться, что автономная машина действительно может появиться на дорогах в ближайшие годы.

По данным издания Bloomberg, Apple планирует выпустить свой первый автомобиль в 2028 году. До этого еще далеко, но инженерам и разработчикам Apple понадобится все доступное время для реализации этого сложного проекта. В конце концов, это не автомобильная компания, и в транспортной отрасли есть свои вопросы безопасности, с которыми Apple раньше не сталкивалась.

Первоначально Apple намеревалась выпустить автомобиль с полной автономностью и без рулевого колеса, но реализовать функции самостоятельного вождения оказалось сложно (Илон Макс может это с уверенностью подтвердить). Первые подобные усилия Apple были предприняты в 2010-х годах, когда все думали, что автомобили со дня на день будут ездить сами по себе. Однако даже самое современное оборудование и программное обеспечение показали лишь скромные успехи в навигации по дорогам. Дочерняя компания Google - Waymo, «тестирует» свои беспилотные автомобили уже почти десять лет, а функция полного самостоятельного вождения Tesla находится на публичном тестировании с 2020 года.

В отчете утверждается, что теперь Apple нацелилась на реализацию функций автономности в соответствии с уровнем SAE 2, к чему стремится и Tesla. Это означает, что водитель должен оставаться бдительным и готовым в любой момент взять управление автомобилем на себя – требование, к которому Tesla пришлось серьезно прислушаться. Только начиная с 4-го уровня SAE можно обойтись без рулевого колеса, а технологии компьютерного зрения пока не достигли такого прогресса. На данный момент даже незначительные нарушения движения или снегопад могут полностью дезориентировать автопилот.

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С этим более простым подходом совет директоров Apple теперь уверен, что Project Titan можно воплотить в реальность. Однако, по мнению некоторых сотрудников компании, отказ от 2 уровня автономии лишил Project Titan каких-либо настоящих инноваций. Если этот автомобиль и появится к концу десятилетия, то это будет всего лишь еще один электромобиль, только с солидной наценкой благодаря логотипу Apple.