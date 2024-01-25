Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Bloomberg: электромобиль Apple поступит в продажу не ранее 2028 года
Apple отказывается от функций беспилотного вождения автомобилей и откладывает запуск до 2028 года.

реклама

Первые сообщения про электромобиль Apple появились в далеком 2014 году. Этот проект долгое время казался не более чем фантазией, но теперь в сети появились новые интересные подробности. В новом отчете утверждается, что секретный автомобильный проект Apple претерпел некоторые серьезные изменения, и появилась новая потенциальная дата его выхода на рынок. Различные источники утверждают, что электромобиль Apple теперь не будет полностью автономным, как нам обещали ранее, и появится на дорогах только в 2028 году.

реклама

Известные аналитики обсуждают автомобильный проект Apple уже много лет, но американская компания до сих пор не подтвердила его существование. Сообщается, что автомобильным направлением в Apple теперь руководит вице-президент Кевин Линч, возглавивший проект в 2021 году. В настоящее время команда Линча стремится к реализации менее амбициозной версии первого автомобиля Apple, известного внутри компании как Project Titan. Это даёт повод надеяться, что автономная машина действительно может появиться на дорогах в ближайшие годы.

По данным издания Bloomberg, Apple планирует выпустить свой первый автомобиль в 2028 году. До этого еще далеко, но инженерам и разработчикам Apple понадобится все доступное время для реализации этого сложного проекта. В конце концов, это не автомобильная компания, и в транспортной отрасли есть свои вопросы безопасности, с которыми Apple раньше не сталкивалась.

Первоначально Apple намеревалась выпустить автомобиль с полной автономностью и без рулевого колеса, но реализовать функции самостоятельного вождения оказалось сложно (Илон Макс может это с уверенностью подтвердить). Первые подобные усилия Apple были предприняты в 2010-х годах, когда все думали, что автомобили со дня на день будут ездить сами по себе. Однако даже самое современное оборудование и программное обеспечение показали лишь скромные успехи в навигации по дорогам. Дочерняя компания Google - Waymo, «тестирует» свои беспилотные автомобили уже почти десять лет, а функция полного самостоятельного вождения Tesla находится на публичном тестировании с 2020 года.

В отчете утверждается, что теперь Apple нацелилась на реализацию функций автономности в соответствии с уровнем SAE 2, к чему стремится и Tesla. Это означает, что водитель должен оставаться бдительным и готовым в любой момент взять управление автомобилем на себя – требование, к которому Tesla пришлось серьезно прислушаться. Только начиная с 4-го уровня SAE можно обойтись без рулевого колеса, а технологии компьютерного зрения пока не достигли такого прогресса. На данный момент даже незначительные нарушения движения или снегопад могут полностью дезориентировать автопилот.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

С этим более простым подходом совет директоров Apple теперь уверен, что Project Titan можно воплотить в реальность. Однако, по мнению некоторых сотрудников компании, отказ от 2 уровня автономии лишил Project Titan каких-либо настоящих инноваций. Если этот автомобиль и появится к концу десятилетия, то это будет всего лишь еще один электромобиль, только с солидной наценкой благодаря логотипу Apple.

#apple #project titan #электромобиль apple
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Apple оштрафовали за книгу о Гитлере
Компания Apple сохранит контроль над IOS-приложениями, несмотря на новые правила ЕС
Apple не хочет использовать облачный ИИ для своих будущих iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт Меркурис: Россия целенаправленно охотится и уничтожает немецкие IRIS-T
1
Россия ищет партнёров по производству беспилотников на Ближнем Востоке
4
В Минцифры поступила инициатива в виде запрета применения ИИ в рекламе для детей
2
ВС России переходят на бесшуные и оснащенные тепловизором разведывательные дроны СОМ-5
2
Китай построил огромную сеть аэродинамических труб
5
NASA потратит миллиард долларов чтобы "приземлить" МКС
2
2ГИС представила новую функцию «Избегать зоны с плохим GPS»
1
Samsung готовит небольшую революцию в мире складных смартфонов с выходом бюджетного Galaxy Z Fold 6
1
Председатель Samsung назвал серию Galaxy S24 более разочаровывающей, чем iPhone
5
Китайские власти запрещают проезд на электромобилях Tesla на всё большем количестве территорий
+
США первые в мире запускают серийное производство самолёта 6 поколения - бомбардировщика B-21 Raider
4
По мнению ученых в нашей Солнечной системе скоро может быть девять планет
+
GeForce RTX 4070 Super сравнили с Radeon RX 7800 XT
8
Новый храм, вызывающий разногласия в Индии, посетило полмиллиона человек в первый день
+
Россия расторгла договор с Великобританией и Данией о рыболовстве в Баренцевом море
5
Bitcoin ушёл ниже $40 000 – аналитики советуют не продавать и назвали причину происходящего
3
В Diablo IV стартовал третий контентный сезон
+
На Запорожье ВСУ вновь используют тактику летнего контрнаступления
+
В 2024 году продолжаются увольнения работников компаний в индустрии видеоигр
+
Энергопотребление Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 достигает 14,2 Вт
3

Популярные статьи

28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
8
FLF планирует в ходе термоядерного синтеза получить в 100 раз больше энергии, чем было затрачено
3
Нужен ли жесткий диск в компьютере и ноутубуке в 2024 году — три аргумента «за» и пять — «против»
73
Подборка неплохих фильмов ужасов, где фигурируют таинственные дома
2
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
48
Крышка от процессора в новом качестве
9
10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году
3
B-21 Raider: "Налётчик" на Россию и Китай запущен в серийное производство
2
"Кинжал в сердце НАТО" – чем ответит Россия в случае блокады Калининградской области
6
Не коптит и не пылит — всем хорош чернобылит. Обзор игры Chernobylite
+

Сейчас обсуждают

Red Red
17:24
Теперь у меня есть стойкое ощущение что чумба по основному роду деятельности, один из этих сисадминов что пишут живу рядом прийду быстро, плюс по ходу держит лавочку в подвале, где барыжит старыми ком...
Почему видеокарты NVIDIA лучше AMD для Linux и в целом
Eisbrecher
17:20
Спасибо! Попробую.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
daem0ns
17:19
молодец. хорошо похрюкал. возьми, похрумкай
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
VL86f
17:18
1) выключить из автозагрузки центр приложений и центр обновлений. 2) настроить apt так, чтобы он не трогал драйвер.
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
fint1982
17:17
а что есть аналогичного у китайцев?
Naver News: Глава Samsung считает серию Galaxy S24 разочаровывающей
daem0ns
17:15
эй ципсошник, сходи купи новую табуретку, в этой от твоего пылающего пукана прогорела большая дырка ЗЫ сколько же у этих дебилов в башке всякого дерьма, которое им вставляли в моск последние 20 лет....
28 Махов и 18000 км: что представляет собой гиперзвуковой комплекс "Авангард" - самый быстрый в мире
Eisbrecher
17:14
Смотрел. С недавних пор конкретно в диспетчере драйверов он мне вообще ничего делать не дает - все опции недоступны. Меня, в принципе, это не особо трогает, я все равно работаю через терминал. Меня тр...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Иван Бородин
17:14
Бред!!! Трасировка лучей у АМД уже давно на уровне! И не уступает нвидия! Так же как и FSR неуступает DLSS
ТОП-10 игровых видеокарт от 35 до 250 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
jsth
17:13
"В результате свыше 60% домохозяйств не могут позволить себе приобретение нового автомобиля, даже более дешёвых вроде Toyota Corolla и Nissan Versa. Среди одиноких людей 82% не зарабатывают $100000 в ...
Большинство американцев не могут позволить себе купить новый автомобиль
Kutuz
17:03
Понимаешь ли, клал я на ваши антисемитские и Zапутинские высеры, всё равно у вас, задротов, на что-то большее, чем вонь в комментах, ни ума, ни яичек не хватит))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем