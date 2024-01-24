Белая акула, возможно, не лучший эталон для сравнения с мегалодоном.

Если вы не спали на уроках зоологии или смотрели телепередачу про акул на канале "Discovery", то знаете, что мегалодон был самой большой и свирепой акулой, обитавшей в древних океанах Земли. Однако визуальный образ мегалодона, который сложился у вас в голове - более крупной и еще более зубастой версии современной большой белой акулы - может оказаться ошибочным. Согласно новому исследованию, мегалодон имел совершенно иной тип телосложения: он был более стройным и длинным.

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Зубы акул являются одними из наиболее распространенных морских окаменелостей, поскольку эти существа постоянно теряют и обновляют свои орудия убийств. В случае мегалодона зубы были размером с кухонные ножи, которые обеспечили ему мрачную славу даже спустя миллионы лет после того, как эти суперхищники исчезли из земных океанов — возможно, в результате вспышки сверхновой. В океанариумах и музеях иногда выставляются модели реконструированных челюстей мегалодона, предлагая посетителям сфотографироваться внутри них.

Большая часть данных, которая доступна для всех любознательных и изучающих историю мегалодона, основана на зубах и челюстях. Помимо зубов было найдено лишь несколько фрагментов позвоночника и чешуи, а остальная часть тела акулы, состоящая из хряща, не сохранилась в виде ископаемых. В 1990-х годах учёные использовали позвонки, чтобы оценить размер вымершей акулы. У больших белых акул существует определенное соотношение между шириной позвонков и общей длиной животного. Исходя из этого, ученые считали, что длина мегалодонов составляла около 9 метров.

Однако новое исследование, проведенное Кеншу Шимадой из Университета ДеПаул и Филиппом Стернсом из Калифорнийского университета, предлагает иной взгляд на эти окаменелости. Пересмотренная оценка размеров мегалодона основывается на диаметре позвоночника. Команда утверждает, что он слишком узок, чтобы выдержать большую акулу с пропорциями большой белой акулы. Такое животное подвергалось бы риску травм позвоночника, поскольку оно неслось по воде на высокой скорости. Вместо этого в исследовании предлагается более узкая и вытянутая форма тела хищника.

Примерные размеры мегалодона. Авторство: Palaeontologia Electronica

Ученые утверждают, что мегалодон был больше похож на стройную макрель, чем на мускулистую белую акулу. Команда заявляет, что найденный экземпляр имел бы длину не менее 11 метров, а максимальная длина этих акул могла достигать почти 15 метров. Эта версия акулы не была бы такой быстрой, как увеличенная в размерах большая белая акула, но команда считает, что недавний анализ чешуи мегалодона подтверждает наличие более тонкой акулы. Расстояние между вершинами чешуек, известное как межкилевое расстояние, предполагает, что мегалодон был не столько спринтером, сколько медлительным пловцом.

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Данное исследование вряд ли положит конец многолетним дискуссиям. Отсутствие полных скелетов акул означает, что нам всегда придётся строить предположения о деталях строения существ вроде мегалодона. Был ли он коренастым или стройным? Если будут найдены дополнительные позвонки и чешуя, мы, возможно, сможем больше аргументировать ту или иную версию. До тех пор вы можете представлять мегалодона таким, каким захотите.