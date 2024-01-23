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Fantoci
Google добавила отказ от ответственности в Chrome после судебного иска о веб-отслеживании на $5 млрд
Согласно судебному иску, режим "Инкогнито" в Chrome не был настолько приватным, как думали пользователи, поэтому теперь Google предупреждает об этом с помощью нового сообщения в своем браузере.

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Компания Google добавила новое предупреждение относительно конфиденциальности пользователей, а если точнее - ее отсутствии в режиме “Инкогнито” браузера Chrome. Когда пользователи экспериментальной версии Chrome открывают окно в режиме "Инкогнито", их встречает сообщение, в котором уточняется, какие данные о просмотре сайтов не будут сохранены, а какую информацию Google все равно сможет отслеживать.

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Согласно новому предупреждению, другие пользователи этого устройства не смогут просмотреть вашу активность в браузере, так что вы получите определенную приватность при использовании режима "Инкогнито". Однако это не помешает сайтам, которые вы посещаете, и сервисам, включая Google, собирать информацию о вас. Как и раньше, данные о загрузках, закладках и элементах для чтения будут сохраняться, несмотря на режим инкогнито. Таким образом, полной конфиденциальности по-прежнему не обеспечивается, как могли подумать некоторые пользователи.

Предыдущая формулировка в Chrome, которую по-прежнему видит большинство пользователей, была некорректной. Она гласила: "Теперь вы можете просматривать контент конфиденциально – другие пользователи устройства не получат доступа к вашей активности. Тем не менее, данные о загрузках, добавленных закладках и элементах списков для чтения могут будут сохранены". Такая двойственная позиция позволяла пользователям полагать, что инкогнито гарантирует полную анонимность их действий в интернете. Однако на практике это было не совсем так – многие виды активности по-прежнему отслеживались.

Именно эта некорректная формулировка стала причиной того, что на компанию Google подали коллективный иск на 5 миллиардов долларов в 2020 году. Истцы утверждали, что режим "Инкогнито" вводил пользователей в заблуждение и заставил их поверить в то, что их веб-активность действительно конфиденциальна, хотя на самом деле "Инкогнито" позволял веб-сайтам, интернет-провайдерам и самому Google отслеживать, что смотрели пользователи. Адвокаты истцов утверждают, что Google даже нарушила федеральные законы и законы США о прослушивании телефонных разговоров, собирая данные о сеансах просмотра в режиме инкогнито. 

Неудивительно, что Google сделала все возможное, чтобы иск был отклонен. Компания требовала отклонения жалобы, настаивая, что предупреждала пользователей о недостатках инкогнито, но федеральный судья США отклонил запрос Google и разрешил рассмотрение жалобы. В конце 2022 года судебные документы показали, что сотрудники и руководители Google знали о недостатках "Инкогнито", но проигнорировали предложения опытных пользователей по исправлению ситуации. Руководитель отдела маркетинга технологического гиганта даже пытался сделать "Инкогнито" «по-настоящему приватным», чтобы не вводить пользователей в заблуждение, но его предложение было проигнорировано. 

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Теперь Google придется заплатит за такое отношение. В декабре 2023 года компания согласилась выплатить компенсацию в размере 5 миллиардов долларов в начале 2024 года. Хотя суд ещё должен утвердить это соглашение до 24 февраля, Google уже внесла изменения в текст при запуске "Инкогнито", чтобы предотвратить похожие иски в будущем. На данный момент новое предупреждение видно только пользователям экспериментальной версии Chrome, "Canary", ориентированной на разработчиков. Однако факт его появления в Canary дает надежду, что оно скоро появится и в основной версии Chrome.

#google #google chrome #режим инкогнито
Источник: mspoweruser.com
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