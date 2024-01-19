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Fantoci
Honda подтвердила выпуск новых электромобилей и гибридов в 2024 году
Точные даты пока неизвестны, но японский автопроизводитель намекнул, что они поступят продажу в «ближайшие месяцы».

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После многолетних отсрочек компания Honda пообещала выпустить в этом году три электромобиля с нулевым уровнем выбросов и одного гибрида. Точная дата пока не названа, но японский автопроизводитель заявил, что в скором времени представит долгожданный электрокроссовер Prologue, электрический кроссовер Acura ZDX, водородную модификацию популярного CR-V и гибридный вариант любимого многими Civic.

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Впервые Honda сообщила про электрический внедорожник Prologue в конце 2022 года. (Именно тогда японцы представили обновлённый логотип компании "H", предназначенный исключительно для электромобилей.) С тех пор несколько тестеров имели возможность оценить новинку в действии, однако сама компания держалась весьма сдержанно в раскрытии деталей, если не считать информационного бюллетеня, опубликованного в сентябре 2023 года. На этой неделе Honda наконец подтвердила, что Prologue поступит в продажу в «ближайшие месяцы», причем в первую очередь автомобиль появится в дилерских центрах Калифорнии, Техаса, Флориды и других штатов с тёплым климатом (похоже, не слишком приятный опыт с моделью Clarity убедил компанию, что нужно теперь постепенно распространять новые автомобили). Сообщается, что пятиместный кроссовер обеспечит запас хода порядка 480 км, а базовая комплектация Prologue будет стартовать «от верхней планки $40 тысяч», хотя точная ценовая политика пока не определена. Каждая машина будет поставляться с комплектом для бесплатной установки домашней зарядки и стартовым пакетом бесплатных кредитов на подзарядку - для повышения привлекательности предложения.

Внедорожник Acura ZDX.В этой новости также стоит добавить, что Acura, одна из дочерних компаний Honda, готовится к выпуску своего первого полностью электрического автомобиля - внедорожника ZDX. Acura — это люксовый бренд, поэтому неудивительно, что цена ZDX будет начинаться «от 60 000 долларов». Заявленный однозарядный пробег этой модели составляет до 520 км (хотя по мере перехода к более дорогим комплектациям этот показатель снижается на 36 миль, что, по-видимому, обусловлено весом дополнительных опций). В отличие от модели Prologue, потенциальные покупатели ZDX уже сейчас могут зарезервировать понравившуюся версию оснащения и окраску, внеся возвратный депозит в $1000. Начало поставок запланировано на весну.

В отличие от своих конкурентов, Honda также активно участвует в разработке FCEV (новые топливные элементы). Скоро появится новая версия ее ультрапопулярного CR-V с водородным двигателем, оснащенная системой топливных элементов, разработанной совместно с General Motors. Пока в интернете нет ни фотографий, ни эскизов дизайна новой модели, ни заявленных сроков премьеры водородного CR-V. Тем не менее, мы знаем, что автомобиль будет оснащен необычной функцией зарядки, позволяющей водителям, которые не живут рядом с водородной станцией, самостоятельно заряжать аккумулятор CR-V. Ожидается, что эта модель также понравится тем, кто живет в более холодных регионах. Как известно, электромобили с литий-ионными аккумуляторами могут стать непригодными для использования при морозных температурах, а топливные элементы, в этом отношении, более устойчивы к холоду.

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Ну а для консервативной аудитории, пока не готовой расстаться с добрым старым двигателем внутреннего сгорания, Honda разрабатывает гибридный вариант легендарного Civic. Деталей гибридной модификации 2025 модельного года пока крайне мало. Известно лишь, что она будет доступна в кузовах седан и хетчбэк в рамках планового рестайлинга всего модельного ряда Civic.

#honda #honda prologue #acura zdx #honda cr-v
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