Seagate становится лидером отрасли по плотности записи данных, пусть и с небольшим отрывом от Western Digital.

В мире жестких дисков наступает переломный момент: наконец-то появились первые диски с технологией тепловой магнитной записи (HAMR) емкостью 30 ТБ. Компания Seagate на протяжении многих лет вела разработку 30 Тб жестких дисков и смогла опередить своего конкурента Western Digital, поскольку американская компания анонсировала в ноябре только диски ёмкостью 28 Тб. Также Seagate объявила о выпуске 32-терабайтных дисков с технологией черепичной магнитной записи (SMR), которые имеют меньшую производительность, чем традиционные диски.

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За несколько лет до достижения цели в 30 ТБ, компания Seagate объявила, что планирует начать поставки таких дисков HAMR в 2023 году, что в конечном итоге и сделала, но только небольшими партиями для тестирования. Согласно официальному заявлению, сделанному на этой неделе, теперь жесткие диски доступны для крупных центров обработки данных, а на сайте компании уже имеется страница, посвященная этой новинке. Модель ёмкостью 30 Тб использует 10 пластин по 3 Тб каждая, и в Seagate заявляют о скором появлении пластин емкостью 5 ТБ.

Mozaic 3+ представляет собой комбинацию технологий, обеспечивающих рекордную плотность записи данных с использованием HAMR. Источник: Seagate

Помимо технологии HAMR, эти новые жесткие диски также используют несколько инновационных технологий, позволяющих достичь столь высокой плотности записи. В физических носителях используется железо-платиновая сверхрешетчатая структура, которая, по словам Seagate, увеличивает магнитную коэрцитивность. Это особенно важно, когда размер отдельных битов постоянно уменьшается, что может привести к их нестабильности. Кроме того, в технологии HAMR используется плазмонный механизм записи, в котором применяется нанофотонный лазер для нагрева крошечного участка носителя. По данным Blocks & Files, он может мгновенно нагреть участок носителя размером 35 нм до температуры более 400°C.

Для чтения данных используется считыватель Gen 7 Spintronic Reader, который, по словам Seagate, является самым маленьким и самым чувствительным в мире датчиком магнитного поля. Все внутренние процессы контролируются 12-нанометровой системой на кристалле (SoC), разработанной в Seagate, скорость которой в три раза выше предыдущих решений компании.

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Новые жесткие диски от Seagate являются частью новой платформы, которую она называет Mozaic 3+, которая объединяет HAMR с вышеупомянутыми наномасштабными технологиями. Компания заявила, что средняя емкость диска центра обработки данных сегодня составляет 16 ТБ со стандартной параллельной магнитной записью (PMR), поэтому переход на диски емкостью 30 ТБ может почти удвоить емкость серверов при той же занимаемой площади.