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Fantoci
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
Команда астрономов «Event Horizon Telescope» выпустила обновленную версию культового снимка M87* 2019 года, запечатлевшего «огненный бублик» во всем его сияющем великолепии.

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Сеть телескопов «Event Horizon Telescope» в очередной раз удивил мир. Спустя пять лет после публикации первого в истории изображения черной дыры, международная сеть радиотелескопов выпустила более детальный снимок M87* - черной дыры в центре галактики M87. Новый снимок не только дает возможность астрономам и нам любителям увидеть это трудноуловимое явление, но и говорит о том, что мощнейшие наземные и космические обсерватории развиваются с невероятной скоростью.

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Первое изображение M87* было опубликовано астрономами EHT в 2019 году, однако все необходимые данные, лёгшие в его основу, были получены ещё в апреле 2017 года. На тот момент сеть телескопов EHT состояла из восьми площадок по всему миру. Используя атомные часы для синхронизации телескопов каждой станции с точностью до долей миллиметра, эти станции потратили четыре дня на сбор 5 петабайт данных о черной дыре M87*. Именно эти данные и были обработаны в композитный набор изображений, опубликованный в апреле 2019 года. До этого астрономы «видели» черные дыры только косвенно через периферийные данные, поэтому даже относительно размытое изображение «огненного бублика» произвело фурор в научном сообществе и среди широкой публики.

Однако уже через год после наблюдений 2017 года, EHT вновь приступил к наблюдениям за M87*. На этот раз в состав сети вошёл радиотелескоп Гренландии - 12-метровую антенна, работающая на авиабазе Туле. В четверг в блоге под заголовком "M87* год спустя" коллаборация EHT опубликовала обновленный снимок самой узнаваемой черной дыры в мире. 

Гренландский телескоп. Фото: Центр астрофизики

На новом композитном изображении черная дыра M87* предстаёт во всём своём привычном сияющем великолепии, однако на этот раз мы можем разглядеть несколько дополнительных деталей. Тёмный участок в центре M87* стал чётче, и как отмечают астрономы EHT, самая яркая часть кольца сместилась против часовой стрелки примерно на 30 градусов. Хотя EHT пока не удалось зафиксировать струю радиации, вырывающуюся из центра M87*, было подтверждено, что предсказанная по структуре самых ярких участков ось вращения чёрной дыры совпадает с осью струи, наблюдаемой на других длинах волн.

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Как отмечает доктор Бритт Джетер из Института астрономии и астрофизики Академии Синика в Тайване, наиболее заметным отличием нового снимка стало смещение зоны максимальной яркости кольца примерно на 30 градусов против часовой стрелки по сравнению с изображением 2019 года. «Мы ожидали подобных колебаний яркости, обусловленных турбулентностью аккреционного диска вокруг черной дыры, еще при публикации первых результатов», - поясняет Джетер. И хотя общая теория относительности предсказывает постоянство размеров кольца, излучение неупорядоченного диска заставляет самые яркие участки смещаться относительно общего центра. Поэтому зафиксированные изменения будут использоваться для проверки существующих теорий о магнитных полях и плазмах вокруг черных дыр.

#космос #вселенная #черная дыра #event horizon telescope
Источник: eventhorizontelescope.org
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