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Fantoci
Intel уступила геймерам и предоставит оптимизацию игр APO для процессоров 12-го и 13-го поколений
Однако пока неизвестно, какие именно процессоры получат поддержку APO.

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Недавно Intel представила свои новые процессоры 14-го поколения, также известные как Raptor Lake Refresh. Данное мероприятие не вызвало особого интереса у геймеров просто потому, что это по-прежнему процессоры Raptor Lake, в которых ничего особо не изменилось, кроме небольшого повышения тактовой частоты в турборежиме. Однако позже выяснилось, что Intel также добавила в свои процессоры 14-го поколения новую функцию под названием Intel Application Optimizer (APO), которая, как уже было доказано, обеспечивает ощутимые преимущества в поддерживаемых играх. Теперь компания объявила, что эта функция станет доступна и для старых процессоров 12-го и 13-го поколений.

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Решение Intel предоставить оптимизацию старым процессорам - разворот на 180 градусов для компании, которая ранее утверждала, что не собирается этого делать. Неизвестно, что именно послужило причиной пересмотра своей позиции, возможно давление общественности из-за нелогичного ограничения доступа к APO только для новейших процессоров. Ведь ничего не изменилось относительно сокета, архитектуры, конструкции ядра и так далее. Поэтому не было никаких логичных оправданий (кроме как повысить продажи ненужных процессоров), чтобы ограничивать APO лишь двумя процессорами 14-го поколения: 14900K и 14700K (и их возможными модификациями).


В коротком видеоролике с выставки CES (см. выше) представитель Intel объявил о решении руководства предоставить APO владельцам старых процессоров. Примечательно, что конкретные модели процессоров и сроки не упоминались, но любопытные пользователи запросили у Intel более подробную информацию, но разъяснений пока не последовало. В любом случае, это большая победа для владельцев процессоров Alder и Raptor Lake, поскольку это, по сути, бесплатная дополнительная производительность для поддерживаемых игр. Прирост FPS в некоторых играх может составлять от 14% до 30% - весьма существенный бонус.

Список поддерживаемых игр показывает, что это не совсем блокбастеры и даже не новые игры. Источник: Intel

Пусть изначально поддерживалось лишь две игры, теперь список пополнился несколькими новыми названиями (см. выше). Однако странным остается тот факт, что в списке APO отсутствуют крупные AAA-проекты вроде Cyberpunk 2077, Starfield или новая игра Avatar. Тем не менее, это всё равно бесплатное увеличение производительности, и все, что вам нужно, это программное обеспечение Intel, которое также бесплатно, так что особых претензий быть не должно.

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Любопытно, что изначально предполагалось, будто APO эффективнее использует E-ядра процессоров за счёт тонкой настройки планировщика потоков. Однако в видеоролике чётко сказано, что APO отключает E-ядра, оставляя работать в играх только P-ядра. Значит, встроенный в процессоры и Windows планировщик потоков не идеален без дополнительной оптимизации от Intel, по крайней мере для игровых задач.

#intel #intel apo #intel application optimizer
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