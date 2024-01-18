Хотя данное партнерство оказалось для многих неожиданным, но его цели, по словам разработчиков, безобидны – пока что.

Bloomberg cообщил, что компания OpenAI, разработчик ChatGPT и DALL-E, заключила соглашение о сотрудничестве с Министерством обороны США. На прошедшем на этой неделе Всемирном экономическом форуме в Давосе представители OpenAI подтвердили, что работают совместно с Пентагоном над созданием инструментов для обеспечения кибербезопасности. Кроме того, стороны изучают возможные пути предотвращения самоубийств среди солдат.

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Во вторник представитель компании OpenAI Анна Маканджу, подробно рассказала о партнерстве с Пентагоном во время интервью Bloomberg в центре лидерства в Давосе. В центре внимания был известный первоначальный запрет компании на сотрудничество с военными организациями. «Из-за нашего прежнего полного запрета на военное сотрудничество, многие полагали, что это исключает совместную работу во многих перспективных направлениях, которые, по мнению экспертов, вполне созвучны ценностям и целям нашей компании», — рассказала Маканджу.

Действительно, OpenAI удалила из своей политики использования формулировку, которая запрещала использовать ее искусственный интеллект в "военных и противоборствующих" целях. Новая политика, обновленная 10 января 2024 года, запрещает использование продуктов OpenAI для «разработки или использования оружия», а также «нанесения вреда другим людям или уничтожения собственности». Таким образом, применение ChatGPT, DALL-E и других разработок компании в интересах военного ведомства в целях, не связанных напрямую с гибелью людей и разрушениями, очевидно, теперь допускается.

Изменение политики OpenAI напоминает пункт Google «Не будь злом», который компания удалила из своего кодекса поведения в 2018 году. Опыт показывает, что для вновь созданного стартапа в сфере передовых технологий, который заявил о своих благих намерениях и нежелании замараться в этически сомнительных начинаниях является правильным решением. Но оборонные организации являются крупными клиентами, а поскольку большинство технологичных компаний сфокусированы на непрерывном росте, им трудно устоять перед столь солидным бюджетом Пентагона. Вероятно, именно по этой причине в OpenAI посчитали нужным скорректировать политику использования своих разработок с учетом смещения ценностных ориентиров.

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Маканджу не стала вдаваться в подробности сотрудничества OpenAI с Пентагоном. Из имеющейся на данный момент информации известно, что стороны работают совместно над созданием "программных решений для обеспечения кибербезопасности на основе открытого исходного кода", а также изучают возможные методы предотвращения самоубийств среди ветеранов вооружённых сил. Хотя последний вопрос всегда находился в фокусе внимания Пентагона, в свете недавнего резкого роста числа суицидов среди военнослужащих-контрактников и отставников, руководство Управления Минобороны США по предотвращению самоубийств приступило к поиску новых решений для снижения уровня самоубийств в войсках.