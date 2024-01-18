Ученые изучили края ледников Гренландии и обнаружили, что общий объем таяния увеличился на 20%.

Климатологов часто обвиняют в том, что они любят пугать мировое сообщество и зацикливаются на самых худших сценариях, но новое исследование показало, что они, скорее, были слишком осторожны в своих прогнозах изменения климата. Анализ ледникового покрова Гренландии показал, что ученые не заметили потерю более 1000 гигатонн льда на известных ледниках. Это может серьезно повлиять на океанические течения, которые жизненно важны для жизни на нашей планете в том виде, в котором мы ее знаем.

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Почти вся территория Гренландии покрыта толстыми ледниками, но их количество в последние годы начало значительно сокращаться. Климатологи давно отслеживают потерю ледников Гренландии, ведь они являются одним из главных источников повышения уровня моря. Ранее ученые подсчитали, что ледниковый щит Гренландии потерял 5000 гигатонн льда в период с 1985 по 2022 год. Однако новый анализ охватил больше участков ледника и выяснилось, что где-то пропало ещё 1 000 гигатонн льда.

Это объясняется тем, что ученые, изучающие Гренландию, в основном сосредоточились на потере льда во внутренних районах острова. Так как эти ледяные участки опираются на горные породы, а не на воду, они способствуют повышению уровня моря при таянии. Команда климатологов под руководством Чада Грина из Лаборатории реактивного движения НАСА решила более пристально изучить часто игнорируемые края ледников.

Ученые проследили за изменениями в 207 гренландских ледниках в период с 1985 по 2022 год. Сначала климатологи вручную фиксировали каждое изменение границ ледников, но впоследствии для ускорения этого процесса был задействован искусственный интеллект, который был обучен на более чем 236 000 спутниковых снимков.

Ледники, распадающиеся на айсберги в районе мыса Йорк, Гренландия.

Новое исследование показало, что почти все ледники в Гренландии стремительно уменьшаются в размерах. Отслеживая изменения ледового покрова при помощи спутниковых снимков, ученые смогли оценить массу потерянного льда на краях каждого ледника. В итоге было установлено, что за последние десятилетия было потеряно дополнительно 1 034 гигатонны льда. Команда климатологов также обнаружила, что с 2000 года таяние ледников ускорилось, достигнув в среднем 42 гигатонн в год.

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Поскольку большая часть этого льда уже была частично погружена в воду, она незначительно повысила уровень моря при таянии. Учитывая, что ледники состоят из пресной воды, климатологи заявили, что в результате добавления в солёную морскую воду дополнительных гигатонн пресной воды будут нарушаться потоки циркуляции, ответственные за перераспределение тепла, питательных веществ и формирование погодных условий. Немедленного решения этой проблемы не существует - темпы потепления продолжают ускоряться, а 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Однако полученные данные помогут нам лучше понять масштабы последствий изменения климата в ближайшие десятилетия.