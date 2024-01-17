Плохая новость заключается в том, что Китай, по всей видимости, может приобретать их только в очень ограниченных количествах, и источники этих покупок остаются неизвестными.

Правительство США значительно ограничило возможности Nvidia по продаже своих видеокарт в Китае. Под запретом оказался новейший графический ускоритель H100, а также в чёрный список попал более старый A100, несмотря на свой преклонный возраст. В ответ на эти санкции Nvidia разработала специальные урезанные версии обеих профессиональных видеокарт, но теперь они также оказались под запретом. Несмотря на сложившуюся ситуацию, китайские государственные структуры, университеты и научные учреждения, похоже, всё ещё могут раздобыть запрещённые видеокарты, правда лишь в минимальных количествах.

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Новый отчет от Reuters показывает, насколько трудно отрезать такую большую страну, как Китай, от такой мелкой вещи, как видеокарта. В отчете говорится о том, что несколько китайских организаций приобрели запрещенные профессиональные видеокарты Nvidia за последний месяц. Данная информация основана на общедоступных тендерах, которые выглядят как обычные контракты на закупку готовой продукции. При изучение публичных записей выяснилось, что Харбинский технологический институт и Университет электронной науки и техники Китая недавно приобрели запрещенные графические процессоры. Первый институт купил шесть чипов A100 в мае прошлого года для обучения большой языковой модели, а второй приобрел одну видеокарту для неизвестного назначения. Первый купил шесть чипов A100 в мае прошлого года для обучения большой языковой модели. Последний приобрел один графический процессор для неизвестной цели. По данным Reuters, оба учреждения якобы «вовлечены в военные дела» и им запрещено покупать аппаратное обеспечение Nvidia.

Nvidia выпустила графический процессор A800 для обхода ограничений на экспорт в Китай, но в конечном итоге и он оказался под запретом.

Как и следовало ожидать, в докладе не указано, какое юридическое лицо именно продало графические процессоры и откуда они у него появились в наличии. Однако в отчете отмечается, что покупка и продажа графических процессоров Nvidia на территории Китая не является незаконной; они просто запрещены к экспорту в эту страну, поэтому, как только они оказываются на территории Китая, их можно продавать без каких-либо санкций. Агентство Reuters предполагает, что чипы, возможно, были получены в результате крупных заказов от компаний, зарегистрированных в соседних странах, таких как Индия, Тайвань и Сингапур. Проверка, проведенная журналистами Reuters, показала, что поставщики не входят в утвержденный список компаний Nvidia, и в заявлении компании говорится, что она соблюдает правила экспортного контроля и требует от своих партнеров делать то же самое.

По словам Reuters, в тендерах, которые они изучили, указано, что все чипы используются "для искусственного интеллекта", что вполне ожидаемо. Однако, учитывая небольшие объемы поставок, можно предположить, что блокада США в отношении чипов является весьма эффективной. Китайским организациям потребовались бы тысячи таких графических процессоров, чтобы собрать хоть что-то отдалённо конкурентноспособное, так что вряд ли американское правительство (или Nvidia) сильно обеспокоены парой видеокарт, которые завезли в Китай несмотря на запрет. Тем не менее, это демонстрирует существование работающего подпольного рынка для этих видеокарт – что было совершенно закономерным результатом ограничений на чипы.

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В целом отчет показал, что с октября 2022 года, когда были запрещены H100 и A100 от Nvidia, и с октября прошлого года, когда были запрещены H800 и A800, состоялось более 100 сделок. Среди покупателей были как государственные учреждения, элитные университеты, так и как минимум одна фирма, связанная с военными. Судя по всему, масштабы заказов невелики, или же они постепенно наращиваются, поскольку, судя по тендерам, закупается всего один графический процессор, иногда два или три сразу. Чтобы создать нечто похожее на ChatGPT с такими темпами, Китаю потребуются десятилетия.