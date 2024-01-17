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Ученые тестируют приложение на основе искусственного интеллекта для терапии людей с шумом в ушах
Приложение "Tinnibot" обещает облегчение тем, кто страдает от шума в ушах, но не таит ли оно в себе скрытые риски?

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Международная команда ученых тестирует инновационный метод для помощи людям, страдающим от эмоциональных последствий от шума в ушах (тиннитуса). Вместо того, чтобы обращаться к психотерапевту по поводу своих неприятных симптомов от шума в ушах, как это делают некоторые люди с тиннитусом, ученые предлагают альтернативу: терапию с помощью искусственного интеллекта. Их приложение под названием Tinnibot использует чат-бот для имитации общения с квалифицированным специалистом.

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Тиннитус проявляется в виде постоянного ощущения звона, жужжания или гула в ушах. По словам ученых, шум в ушах может возникнуть у любого человека, но иногда он связан с возрастной потерей слуха, травмами головы и даже проблемами кровообращения. Люди, страдающие тиннитусом, часто чувствуют себя подавленными или удрученными из-за потери слуха, сна и снижения работоспособности, вызванных непрекращающимся звоном в ушах. Это эмоциональное воздействие может отразиться и на других сферах их жизни. 

Одной из наиболее распространённых форм разговорной терапии является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая сосредоточена на выявлении вредных мыслительных шаблонов и замене их на более здоровые. Она также помогает людям выявить полезные механизмы преодоления трудностей и дает врачам полное понимание как действовать дальше. Для людей с шумом в ушах это может означать более эффективное управление своими эмоциями, связанными с симптомами и поможет преодолеть отчаяние. Но регулярные встречи с квалифицированным терапевтом обходятся дорого. Поэтому исследователи из Новой Зеландии, Бельгии, Австралии и Франции решили поэкспериментировать с «Tinnibot» — приложением, которое работает с помощью чат-бота на базе искусственного интеллекта.

Шум в ушах ухудшает качество жизни людей и провоцирует появление депрессии.

В новой статье для журнала "Frontiers in Audiology and Otology" команда ученых описывает свои испытания приложения Tinnibot. Из 28 взрослых пациентов, страдающих шумом в ушах, половина занималась с "виртуальным тренером" Tinnibot-ом по 10 минут в день в течение восьми недель. Другая половина группы, названная «гибридной группой», также использовала Tinnibot по 10 минут ежедневно в дополнение к четырём персонализированным 30-минутным видеозвонкам с человеком-терапевтом.

Сразу после окончания 8-недельного курса 42% участников группы, которые использовали только Tinnibot, отметили «клинически значимое» улучшение психического состояния, связанного с шумом в ушах. Для сравнения, в «гибридной группе» клинически значимое улучшение наблюдалось у 64% испытуемых. Однако, когда исследователи снова проверили пациентов через восемь недель после лечения, они обнаружили, что в группе, использующей только Tinnibot, было повышенное ощущение улучшения, которое соответствовало 64% гибридной группы.

Уровень успеха в 64% всего за восемь недель лечения, мягко говоря, весьма обнадеживает. Однако "терапия" на основе искусственного интеллекта имеет множество недостатков, от некоторых неудобств до непредвиденных ошибок со стороны виртуального тренера. Как отмечают сами исследователи, онлайн-терапия часто не мотивирует и не заинтересовывает пользователей так же хорошо, как реальные человеческие терапевты. Возможно, это и стало причиной более быстрых успехов гибридной группы. Кроме того, в недалеком прошлом чат-боты по вопросам психического здоровья давали пользователям противоречивые и вредные советы. В отличие от психотерапевтов, прошедших годы специальной подготовки, чат-боты неспособны понимать все тонкости терапии, юридическую ответственность и сложности психических расстройств.

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Тем не менее, исследователи полагают, что Tinnibot и подобные ему чат-боты могут стать ценным инструментом для людей, которым нужна психотерапия. В будущем они надеются провести аналогичные исследования, включающие контрольные группы, периодическое сканирование мозга и внимание к другим проблемам психического здоровья, которые могут помешать успешному выздоровлению участников.

#искусственный интеллект #tinnibot #тиннитус #шум в ушах
Источник: frontiersin.org
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