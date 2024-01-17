С 2007 года исследователи пытались выяснить, почему эти крошечные личинки образуют змееподобные структуры и теперь у них есть ответ.

Последние 17 лет американские ученые провели на Аляске множество опытов, пытаясь определить, к какому виду относится странный, прозрачный “червь”. Предполагалось, что это личиночная стадия некоторого вида мухи, но при этом прозрачные черви стали известны благодаря своей способности собираться вместе, формируя скопления, которые получили название "змеевидные черви" (snakeworms). Теперь же, благодаря многолетним исследованиям и щедрой порции удачи, ученым удалось классифицировать этих личинок как представителей совершенно нового вида.

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История началась в 2007 году, когда профессору энтомологии Университета Аляски в Фэрбанксе Дереку Сайксу прислали пакет с мёртвыми червями. К пакету приложили несколько фотографий, на которых были запечатлены длинные змееподобные скопления прозрачных червей, не похожие ни на что в нашем мире. Эти необычные скопления озадачили Сайкса и его команду, которые не могли уверенно идентифицировать червей из-за их плачевного состояния. Исследователям нужно было увидеть червей живьём – желательно, вместе со взрослыми особями того же вида.

Крупный план личинок S.serpens, соединившихся вместе в змееподобной форме.

Сначала загадочные черви не очень заинтересовали Сайкса, до тех пор, пока в конце того же года ему не позвонил коллега и не сообщил, что похожие скопления червей образовались на одной из дорог. Сайкс незамедлительно отправился на помощь к своему коллеге. И действительно, посреди дороги тянулось длинное змееподобное скопление червей. Издалека это выглядело как змея; вблизи стало ясно, что масса состоит из тысяч личинок, напоминающих червей. Сайкс поместил несколько «змеевидных червей» в ёмкость с едой, а затем отнёс их в свой офис, где стал ждать, когда они окуклятся.

Несколько недель спустя у Сайкса появилось небольшое количество маленьких черных мух. Тела мух были длиннее, чем у плодовых мушек. Это заставило Сайкса задаться вопросом, являются ли его мухи разновидностью европейского грибного комара, который, как известно, путешествует большими массами, но по мнению зарубежных коллег, это было маловероятно. Секвенируя ДНК мух, Сайкс и его команда подтвердили, что мухи принадлежат к другому виду, нежели их европейские сородичи.

Тысячи личинок S.serpens собрались в одну змееподобную форму.

Лишь в 2021 году стало известно, к какому виду на самом деле относятся эти мухи. Таллес Платини Лавински Перейра, кандидат наук из Бразилии, приехал в Университет Аляски в Фэрбанкс поработать в лаборатории Сайкса. Там Перейра обнаружил различия в строении половых органов мух Сайкса, что отличало их от ныне существующих видов. Согласно статье, опубликованной в журнале «Integrative Systematics», это в конечном итоге подтвердило существование ранее неизвестного вида - Sciara serpens, названного так за змееподобное поведение на личиночной стадии.

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В своей статье Перейра, Сайкс и остальные члены команды объясняют, почему личинки S.serpens образуют змееподобные скопления. Поскольку крошечные черви рискуют погибнуть при недостатке влаги, одна из теорий гласит, что они соединяются, чтобы сохранить влагу. Также возможно, что их змееподобное соединение отпугивает некоторых хищников.