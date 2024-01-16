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Fantoci
Обнаружено гигантское скопление галактик, которое противоречит современной космологической модели
Согласно космологическому принципу, "Большое кольцо" не должно существовать. Тем не менее, оно реально.

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В космосе обнаружена загадочная мегаструктура, которая находится более чем в 9 млрд световых лет от Земли. По словам астрономов, она ставит под сомнение все, что мы знаем о Вселенной. Сообщается, что аспирантка из британского университета Центрального Ланкашира (UCLan) обнаружила гигантское кольцо галактик, протяжённостью около 1,3 миллиарда световых лет. Согласно современной космологической модели, структура подобного масштаба не должна вообще существовать. Однако факт её существования означает, что наши представления о космосе являются неполными.

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Аспирантка Алексия Лопес, обнаружившая "Большое кольцо", представила свое открытие в четверг на 243-й конференции Американского сообщества астрономов в Новом Орлеане. Гигантская структура получила такое название из-за своей кольцеобразной формы, обращённой к Земле. Однако дальнейший анализ показал, что "Большое кольцо" по форме больше напоминает штопор, состоящий из галактик и галактических скоплений. Структура расположена рядом с созвездием Волопаса, крупным созвездием на северном небе.

Согласно заявлению ученых UCLan, существует несколько возможных объяснений происхождения "Большого Кольца". Одно из них заключается в том, что необычная структура связана с барионными акустическими осцилляциями, проявляющимися как "сферические оболочки в распределении галактик". Однако "Большое Кольцо" слишком велико для такого объяснения и к тому же не имеет сферической формы. Другая гипотеза предполагает, что "Большое Кольцо" образовалось из космических струн, возникших в ранней Вселенной. Некоторые ученые подозревают, что космические струны могли сыграть роль в формировании необычных скоплений галактик.

Изображение "Большого кольца" (синие точки) и Гигантской дуги (красные) на небе. Источник: UCLan.

Независимо от того, как оно на самом деле образовалось, размер "Большого кольца" бросает вызов современному пониманию Вселенной научным сообществом. Фундаментальным фактором астрономии является космологический принцип, который утверждает, что Вселенная однородна и изотропна (последнее, по сути, означает, что она выглядит одинаково со всех сторон). Крупные структуры, нарушающие этот принцип, предполагают, что расширение Вселенной происходит не так равномерно, как считалось ранее.

Также стоит добавить, что "Большое Кольцо" не первая обнаруженная структура, поставившая под сомнение космологический принцип. В 2021 году Лопес также обнаружила "Гигантскую дугу" - галактики образовавшие своеобразный полумесяц, расположенные на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли. Данное открытие было настолько необычным, что научный руководитель Лопес, доктор Роджер Клоус, сначала подумал, что это ошибка. После дальнейшего изучения "Гигантской дуги" Лопес и Клоус пришли к выводу, что современная стандартная модель Вселенной может быть ошибочной.

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«Согласно принятым сейчас космологическим представлениям, образование структур подобного масштаба кажется маловероятным, - прокомментировала Лопес в интервью The Guardian. - Однако по мере накопления все новых аномальных данных очевидна необходимость тщательного анализа и возможного пересмотра стандартной модели Вселенной. В крайнем случае, ее придется признать неполной. А в идеале - разработать принципиально иную космологическую теорию».

#космос #вселенная #большое кольцо
Источник: theguardian.com
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