После появления твердотельной батареи от дочерней компании Volkswagen PowerCo, которая может сохранять 95% ёмкости после 1000 циклов зарядки, команда ученых из Гарварда представила разработку, превосходящую её по долговечности. Новая твердотельная батарея сохраняет 80% ёмкости после 6000 циклов.

Команда ученых из Гарварда под руководством Синь Ли, доцента кафедры материаловедения, разработала твердотельную батарею, которая может прослужить практически десять лет без потери качества (6 000 циклов зарядки) и заряжаться за 10 минут. В созданном ими прототипе литиевый компонент окружает частицу кремния, "как твердая шоколадная оболочка вокруг ядра лесного ореха", - сообщил Синь Ли, вдохновлённый конфетами Ferrero Rocher.

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Синь Ли утверждает, что им удалось избежать формирования вредных дендритов на поверхности лития твердотельных батарей, которые проникают в твердый электролит и достигают противоположного электрода, вызывая короткое замыкание. Это стало возможным, потому что они ограничили реакцию литиации самой поверхностью электрода, что значительно увеличило срок службы и скорость зарядки прототипа батареи.

Как объясняют ученые, «вместо сильного легирования Li-Si на обычной границе перехода между твердым телом и жидкостью, реакция литирования Si микрометрового размера может быть значительно сужена на границе твердого тела, так что она теперь происходит только на тонких поверхностных участках частиц Si благодаря диффузионно-лимитированному механизму, инициируемому самой реакцией».

Используя вычислительный подход для прогнозирования взаимодействия материалов, команде Гарварда удалось добиться "быстрого циклирования металлического лития при высокой емкости поверхности, что очень важно для применения в твердотельных батареях". Лицензия на эту технологию была передана дочерней компании Гарвардской группы по прикладным исследованиям аккумуляторов Adden Energy, которая в настоящее время разрабатывает твердотельную батарею размером с телефон на основе этого открытия.

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По словам соучредителя компании Tesla Джей Би Штраубела, чья компания сейчас перерабатывает до 10 ГВт*ч аккумуляторов в год, срок службы нынешних батарей для электромобилей составляет около 15 лет. Благодаря новому открытию Гарвардского университета твердотельные батареи смогут в несколько раз превзойти этот показатель, что значительно увеличит срок службы устройства и в будущем изменит рынок подержанных автомобилей.