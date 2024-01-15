На данный момент доступны два способа обойти эту проблему — отключить блокировщик рекламы или заплатить за Премиум.

YouTube затрудняет просмотр видео для пользователей с блокировщиками рекламы. Нам в очередной раз напомнили, что использование специальных плагинов или программ для блокировки рекламы нарушают условия предоставления услуг YouTube. В конце прошлого года разработчики сайта начали выводить сообщение «Блокировщики рекламы нарушают Условия обслуживания YouTube» в видеоплеере всякий раз, когда пользователь, использующий блокировщик рекламы, пытался просмотреть видео. Чтобы продолжить просмотр, нужно было отключить блокировщик рекламы или оформить платную подписку YouTube Premium, которая убирает всю рекламу.

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Теперь YouTube переходит к ещё более жёстким мерам и будет существенно замедлять работу всего сайта при обнаружении любого блокировщика рекламы, сообщает ресурс 9to5Google. Представители компании это объясняют "неоптимальными условиями просмотра". Пользователи жалуются, что без отключения блокировщиков сайт становится крайне медленным и практически не работает.

9to5Google отмечает, что проблема вызвана искусственным тайм-аутом в коде YouTube, имитирующим медленное подключение к интернету. Хотя этот механизм не новый, всё больше зрителей сталкиваются с подобными трудностями.

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Для справки, стоимость подписки YouTube Premium, устраняющей всю рекламу на YouTube и YouTube Music, в настоящее время составляет 13,99 долларов в месяц. Также можно приобрести годовой доступ за 139,99 долларов. Специальный студенческий тариф без рекламы обойдётся в 7,99 долларов в месяц. Ну и семейная подписка для до пяти членов семьи стоит 22,99 долларов ежемесячно.