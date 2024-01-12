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Fantoci
Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" почти готов к исследованию обратной стороны Луны
По китайскому плану в 2024 году автоматическая станция «Чанъэ-6» должна опуститься на поверхность Луны в южной части кратера Аполлон.

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Человечество снова обратило свой взгляд на Луну после десятилетий забвения. НАСА планирует вернуть людей на лунную поверхность в ближайшие годы, а другие страны активизировали усилия по высадке на Луну роботов-исследователей, что, впрочем, оказалось для них непростой задачей. Китайские лунные миссии "Чанъэ" к всеобщему удивлению прошли успешно, а межпланетная станция «Чанъэ-5» даже доставила на Землю первые за десятилетия образцы лунного грунта. Теперь Китайское национальное космическое управление (CNSA) сообщает, что новый космический аппарат «Чанъэ-6» уже прибыл на космодром для заключительных испытаний перед отправкой на обратную сторону Луны для сбора образцов.

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Напомню, что китайский космический аппарат "Чанъэ-5" достиг лунной поверхности в 2020 году, но это событие, недооценили в то время. За прошедшие годы мы увидели, как государственные и частные лунные посадочные модули разбились о поверхность спутника Земли , в том числе российская «Луна-25» и американский спускаемый аппарат «Сапсан » компании Astrobotic. В то же время «Чанъэ-5» успешно собрал 1,7 кг лунного грунта и доставил образцы на Землю. «Чанъэ-6» проведет аналогичную операцию на обратной стороне Луны, которую посещали всего лишь несколько раз и с поверхности которой у нас пока нет образцов.

Параллельно с финальными испытаниями «Чанъэ-6» на космодроме Вэньчан, CNSA также готовится к запуску спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2». Этот спутник-ретранслятор будет иметь важное значение для успеха «Чанъэ-6». Хотя «Чанъэ-5» мог напрямую общаться с Землей, шестая версия китайского аппарата будет иметь больше общего с «Чанъэ-4», который исследовал обратную сторону Луны в 2019 году. Из-за приливного захвата обратная сторона Луны никогда не поворачивается к Земле, поэтому для связи потребуется ретранслятор. Ожидается, что «Цюэцяо-2» будет запущен на ракете "Long March 8" в ближайшие несколько месяцев.

Китайский посадочный аппарат "Чанъэ-5".

Китайское CNSA надеется отправить «Чанъэ-6» на Луну в первой половине 2024 года. Его целью является кратер Аполлона в южном полушарии на обратной стороне Луны. Эта лунная структура, также известная как бассейн Аполлона, представляет собой остаток древнего столкновения, который с тех пор был подвергнут изменениям под воздействием потоков лавы и последующих ударов астероидов.

«Чанъэ-6» будет использовать те же технологии, которые обеспечили успех миссии «Чанъэ-5». Фактически, «Чанъэ-6» был построен как резервный посадочный модуль для предыдущей миссии. После приземления в кратере Аполлона посадочный модуль попытается собрать до 2 килограммов лунного реголита. Взлетный аппарат доставит образец на орбиту для встречи с служебным модулем, который затем отправит возвращаемый модуль с образцами грунта домой на Землю. На борту аппарата «Чанъэ-6» также находится несколько международных научных аппаратов, в том числе французский детектор радиации и итальянский лазерный отражатель.

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Китай пока не определился с точной датой запуска "Чанъэ-6", но ориентируется на первую половину 2024 года. В случае успеха это приблизит Китай на один шаг к созданию запланированной "Международной лунной исследовательской станции" (ILRS). Эта лунная база, которая по плану должна быть развернута в 2030-х годах, имеет поддержку со стороны России, Венесуэлы, Пакистана и других стран.

#китай #луна #земля #чанъэ-5 #чанъэ-6
Источник: cnsa.gov.cn
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