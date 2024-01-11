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Fantoci
Samsung анонсировала новый тип DRAM с низким энергопотреблением и высокой пропускной способностью
Новая оперативная память обладает пропускной способностью 128 ГБ/с при небольшом расходе энергии.

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Как вы, вероятно, уже слышали, сейчас проходит выставка CES 2024. Здесь собрались все технологические компании, которые рассказывают о том, как их новые разработки используют возможности искусственного интеллекта или способствуют развитию индустрии искусственного интеллекта. К последней категории относится анонс от Samsung о запуске нового типа оперативной памяти для персональных компьютеров с низкой задержкой и высокой пропускной способностью. По словам корейских инженеров, она сможет конкурировать с DDR5 по скорости передачи данных. Все это звучит, конечно, многообещающе, но Samsung утверждает, что она была разработана с учетом требований искусственного интеллекта, поэтому пока неизвестно, заменит ли она существующие модули DDR или станет альтернативой с низким энергопотреблением узкоспециализированных компьютеров и дата-центров.

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К тому же, на этой неделе Samsung опубликовала пресс-релиз, помеченный как “редакционный”, в котором описывает, как ее новые продукты памяти будут “использовать все возможности искусственного интеллекта”. В редакционной статье содержится множество громких и необоснованных заявлений об искусственного интеллекта, например: «В быту ИИ сделает нашу жизнь проще и комфортнее». Тем не менее, самым важным моментом в статье является то, как южнокорейская компания разрабатывает новые продукты памяти, которые позволят моделям искусственного интеллекта работать автономно на устройствах. Это будет большим вызовом для отрасли, поскольку эти ИИ-модели работают в облаке из-за их размера и требований к вычислительным мощностям. В перечне продуктов, позволяющих моделям искусственного интеллекта работать локально, а не в облаке, упоминается вид памяти, о котором мы никогда не слышали ранее, который Samsung называет оперативной памятью с низкой задержкой и широким интерфейсом (LLW) DRAM.

Чтобы подчеркнуть цикличный характер отрасли, в пресс-релизе 2021 года для новых модулей LPDDR5 упоминается, что память будет использоваться для "искусственного интеллекта, дополненной реальности и метавселенной". Фото: Samsung

В редакционной статье мало что говорится об этом загадочном новом типе памяти. В ней лишь говорится, что она обеспечивает пропускную способность до 128 ГБ/с, что эквивалентно модулю DDR5-8000. Однако она может достичь такой пропускной способности всего лишь с 1,2 пДж/б, что является относительно низким показателем и указывает на то, что она может быть нацелена на смартфоны и ноутбуки, а не на настольные ПК. Также нет никаких сведений о том, с какой частотой эти модули могут демонстрировать этот баланс высокой пропускной способности и низкого потребления энергии. Нам придется дождаться более подробной информации о том в каких именно устройствах ее можно будет использовать и будет ли это исключительно корпоративное предложение или же клиентское приложение.

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Развитие искусственного интеллекта, несомненно, создаст огромные проблемы для таких компаний, как Samsung, если эти модели искусственного интеллекта перейдут с облака на наши устройства. AMD, Intel и Nvidia уже начали рекламировать преимущества запуска ИИ-приложений непосредственно на устройстве с использованием специализированного оборудования – такого как блоки нейронной обработки (NPU) и тензорные ядра. Однако пока есть нехватка таких приложений для локального запуска и недостаточно вычислительных мощностей на устройствах для эффективной работы. Такие решения как оперативная память LLW DRAM от Samsung, могут войти в число технологий, которые помогут переходу ИИ-моделей с облачных сервисов на локальные устройства. Но, как всегда в таких случаях, нам придется подождать и посмотреть, окажется ли эта технология успешной или станет новой "мертвой метавселенной" к концу этого года.

#samsung #искусственный интеллект #dram #ces 2024 #llw
Источник: news.samsungsemiconductor.com
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