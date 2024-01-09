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Fantoci
Выставка CES 2024: AMD анонсировала APU 8000G, процессор X3D AM4 и Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти
В этом году у AMD получилось удивить даже требовательных пользователей.

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На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES 2024 компания AMD приоткрыла завесу тайны над рядом своих новых аппаратных разработок. Хотя геймерам в первую очередь интересно увидеть ее продукты следующего поколения AM5 и RDNA 4, но вчерашние анонсы показали, что компания все еще может выпускать конкурентоспособные продукты на существующих архитектурах. AMD анонсировала новые настольные APU на базе Zen 4, четыре новых процессора для платформы AM4 предыдущего поколения, а также видеокарту Radeon RX 7600 XT с удвоенным по сравнению с предшественником объемом памяти 16 Гб и ценой всего 329 долларов.

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Бюджетная видеокарта является наиболее интересной среди новинок, поскольку 16 ГБ видеопамяти в этом ценовом сегменте — неслыханное явление для всех предыдущих поколений видеокарт. Ближайший аналог в линейке Nvidia – видеокарта GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти по цене 499 долларов и 128-битной шиной памяти. Обновленная RX 7600 XT займет место своего "младшего брата" - неудачной модели RX 7600 с 8 Гб видеопамяти по цене 269 долларов. Обе видеокарты из 7000 линейки имеют одинаковые характеристики, но модель XT работает на более высоких частотах и имеет в два раза больше видеопамяти. По словам представителей AMD, такое сочетание характеристик позволяет использовать видеокарту в играх с разрешением 1440p или 1080p с трассировкой лучей, в то время как ее младший брат предназначен исключительно для 1080p. Как и видеокарты Nvidia 4060, обе видеокарты RX 7600 имеют 128-битную шину, которая не позволяет раскрыть все возможности графического процессора. Она поступит в продажу 24 января по цене 329 долларов за референсную модель от AMD и другие модели от партнерских производителей.

AMD повторяет стратегию Nvidia, предлагая две видеокарты с одинаковыми характеристиками, но с 8 или 16 ГБ видеопамяти. Следующий наиболее интересный анонс - это совершенно новый процессор Ryzen 7 5700X3D для платформы AM4. Это младший "брат" флагманского чипа с кэш-памятью V-Cache первого поколения Ryzen 7 5800X3D, но при этом он стоит на 200 долларов дешевле рекомендованной производителем цены 5800X3D в 449 долларов. Оба процессора имеют одинаковое количество ядер и потоков (8/16), а также одинаковый объем V-Cache (64 МБ), но 5700X3D имеет немного меньшую базовую и тактовую частоту в режиме Boost — всего 3 ГГц и 4,1 ГГц по сравнению с 3,4 ГГц и 4,5 ГГц. на 5800X3D. Он имеет такой же объем кэша: общий объем 100 МБ между уровнями L2 и L3 (96 МБ L3 плюс 4 МБ L2). Он также имеет тот же TDP — 105 Вт. Последний процессор V-Cache поступит в продажу 31 января по цене 249 долларов. Кроме того, AMD выпустит еще три бюджетных процессора 5000 серии для платформы AM4, не оснащенных технологией V-Cache, но ориентированных на игровой сектор.

При цене 249 долларов 5700X3D может вдохнуть новую жизнь в платформу AM4 для тех, кто не спешит с переходом на AM5.AMD наконец-то представила свои APU Zen 4 для настольных компьютеров - это бюджетные процессоры с интегрированной графикой RDNA 3, в которые AMD добавила свой движок Ryzen AI. Компания еще не выпустила ни одного настольного APU для Zen 4, поэтому этот выпуск закрывает этот пробел в ее линейке. Как ожидалось, компания выйдет на рынок с четырьмя APU, предлагающими восемь, шесть и четыре ядра, в зависимости от модели. Флагманский чип 8700G будет стоить 329 долларов и будет иметь восемь ядер Zen 4 и графику Radeon 780M, а два шестиядерных чипа (8600G по цене 229 долларов и 8500G по цене 179 долларов) имеют одинаковую шестиядерную конструкцию, но с графикой 780M или 760M. Модель 8300G начального уровня имеет скромный четырехъядерный процессор и графику Radeon 740M.

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В компании AMD справедливо утверждают, что это первые в мире настольные чипы с аппаратным ускорением для ИИ, однако остается открытым вопрос, будет ли это интересно конечным покупателям.Подведя итоги, можно сказать, что это была важная презентация для AMD и скорее всего, это "лебединая песня" для ее архитектуры Zen 4 и графической платформы RDNA 3. Вероятно, мы не увидим никакого нового оборудования следующего поколения до сентября этого года, так что эти новинки завершают существующие линейки компании и компания сосредоточится на новых процессорах и видеокартах. Новейшие процессоры и видеокарты AMD должны составить конкуренцию процессорам Intel Meteor Lake и супер-видеокартам Nvidia, которые были вчера анонсированы, так что в ближайшее время нас ждет масса новых тестов и сравнений производительности.

#amd #ces 2024 #radeon rx 7600 xt #apu 8000g
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