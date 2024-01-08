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Fantoci
Четыре телескопа НАСА объединили свои силы для изучения загадочной туманности 30 Doradus B
"30 Doradus B" находится в в Большом Магеллановом Облаке и представляет собой загадочную смесь астрономических явлений, но совместная работа 4 телескопов помогла разгадать ее тайны.

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Астрономы объединили мощь четырех телескопов НАСА для изучения загадочной и сложной области космоса. В отдаленной части нашей Вселенной находится остаток сверхновой, известный как 30 Doradus B, который на протяжении нескольких миллионов лет активно формирует звезды. Однако интенсивные ударные волны, резкие перепады температуры и молодые высокоэнергетические звезды значительно затрудняют его изучение. За исключением того случая, когда в вашем распоряжении имеется четыре самых современных телескопа в мире.

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"30 Doradus B" является частью туманности Тарантул и расположилась на расстоянии около 160 000 световых лет от нас в Большом Магеллановом Облаке - неправильной галактике, которая является самой близкой к нашему Млечного Пути. Новое сверхчеткое изображение "30 Doradus B" было получено в результате объединенной работы рентгеновской обсерватории "Чандра", космического оптического телескопа "Хаббл", 4-метрового телескопа "Бланко" в Чили и космического инфракрасного телескопа "Спитцер". Каждый из этих инструментов лучше всего работает в разных частях электромагнитного спектра, поэтому их объединение позволяет выявить сложные детали в "30 Doradus B", которые в противном случае остались бы незамеченными.

Как сообщается, состарившаяся рентгеновская обсерватория "Чандра" (на изображении выше) предоставила рентгеновские данные, которые показаны на новом изображении фиолетовым цветом, а собраны они были за более чем 550 часов наблюдений. Эти данные позволили команде астрономов под руководством Вэй-Аня Чена из Национального университета в Тайване обнаружить оболочку из рентгеновского излучения диаметром около 130 световых лет, которую можно увидеть вокруг центральной звезды на изображении. Новое изображение доказало, что "30 Doradus B"  содержит пульсар, солнечные ветры которого отталкивают частицы, создавая так называемую пульсарную ветровую туманность.

30 Doradus B. Авторы и права: НАСА

Телескоп "Бланко" наблюдает за Вселенной в оптических длинах волн, которые показаны здесь оранжевым и голубым цветом. Космический телескоп «Спитцер» работает в инфракрасном диапазоне, который на изображении имеет красный цвет. "Хаббл" — тоже оптический телескоп, но он не представлен никакими цветами. Команда астрономов использовала данные монохромного изображения "Хаббла", чтобы уточнить детали окончательного изображения.

Объединив все данные, команда пришла к выводу, что ни одна сверхновая не может объяснить сложную структуру этой туманности. Пульсар и компактный источник рентгеновского излучения, по-видимому, произошли от массивной звезды, которая взорвалась около 5 000 лет назад (с научной точки зрения). Однако обширная рентгеновская оболочка слишком велика, чтобы произойти в результате этого же события. Исследователи предполагают, что "30 Doradus B"  является результатом 2 взрывов сверхновых, одной 5 тысяч лет назад, а другой, по крайней мере, за несколько тысяч лет до этого.

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Дополнительное исследование "30 Doradus B" поможет астрономам узнать больше о жизненном цикле массивных звезд, а также о том, что происходит после того, как они разлетаются на куски.

#космос #вселенная #млечный путь #большое магелланово облако #30 doradus b
Источник: nasa.gov
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