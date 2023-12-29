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Fantoci
Чудо-батареи из кремния: скоро электромобили смогут проехать 1000 км без подзарядки
Panasonic подписала соглашение с Sila Nanotechnologies, согласно которому в электромобилях будущего будут использоваться более эффективные и долговечные литий-ионные батареи, в которых графит заменяется кремнием.

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Если вы увлекаетесь электромобилями, то наверняка знаете, что самый важный компонент этого транспортного средства — это батарея. От нее зависит, как далеко вы сможете проехать, как быстро она сможет полностью зарядиться и как долго прослужит электромобиль. Но знаете ли вы, что технология батарей, используемая в большинстве современных электромобилей, основана на графите - материале, который существует уже несколько десятилетий и имеет множество недостатков?

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Графит - это основной компонент анода, отрицательного электрода литий-ионной батареи. Он накапливает ионы лития во время зарядки и высвобождает их во время разрядки. Однако графит может хранить лишь ограниченное количество ионов лития, что ограничивает плотность энергии и емкость батареи. Графит также подвержен деградации с течением времени, что снижает производительность и срок службы батареи.

Именно поэтому компания Panasonic, одна из ведущих мировых производителей аккумуляторных батарей для электромобилей, заключила сделку с американской компанией Sila Nanotechnologies, специализирующейся на материалах для аккумуляторных батарей, на приобретение нанокомпозитного кремниевого анодного материала нового поколения для батарей электромобилей. Кремний - гораздо более перспективный материал, чем графит, поскольку он может хранить в 10 раз больше ионов лития, что означает более высокую плотность энергии и емкость. Кремний также наносит меньший ущерб окружающей среде, чем графит, поскольку он более распространен и требует затрат на добычу и переработку.

Однако работа с кремнием также сопряжена с определенными сложностями. Во время зарядки и разрядки кремний сильно расширяется и сжимается, что приводит к растрескиванию и повреждению батареи. Кремний также вступает в реакцию с электролитом - жидкостью, которая переносит ионы лития между электродами, - что приводит к образованию твердого слоя, называемого межфазным слоем твердого электролита (SEI). Этот слой блокирует поток ионов лития и снижает эффективность и срок службы батареи.

Соглашение Panasonic с Sila Nanotechnologies предусматривает, что технологическая компания начнет добавлять кремниевые аноды в свои батареи к 2031 году.

Именно здесь на помощь пришла революционная технология Sila. Специалисты компании Sila разработали нанокомпозитный кремниевый анодный материал, который преодолевает недостатки чистого кремния. Материал Sila состоит из наночастиц кремния, встроенных в матрицу из углерода и полимера. Наночастицы обеспечивают более эффективное хранение литий-ионных зарядов, а матрица обеспечивает структурную стабильность и предотвращает чрезмерное расширение и сжатие. Матрица также защищает кремний от реакции с электролитом и формирования слоя SEI.

Объединив новый материал Sila с передовыми технологиями производства ячеек Panasonic, обе компании намерены создать батареи для электромобилей, которые обеспечат 20-процентный прирост плотности энергии по сравнению с самыми эффективными батареями в отрасли. Это означает, что электромобили будущего смогут ездить дальше, заряжаться быстрее и служить дольше, чем когда-либо прежде. Это партнерство также является важной вехой для отрасли, поскольку оно знаменует собой первое коммерческое внедрение технологии кремниевых анодов в батареях электромобилей.

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Что же это значит для владельцев электромобилей? Это значит, что вы можете рассчитывать на новое поколение электромобилей, которое предложит вам больше комфорта, производительности и экологичности. Представьте, что вы можете проехать от Москвы до Сочи на одной зарядке или зарядить свой электромобиль за несколько минут, а не за несколько часов. А также перспективу использовать батарею на протяжении десятилетий без потери ёмкости. Наконец, это возможность лично поучаствовать в решении глобальных энергетических и климатических проблем.

#электромобили #panasonic #литий-ионные батареи #sila nanotechnologies
Источник: livescience.com
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