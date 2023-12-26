Сотрудник, который ранее работал в Intel, заявил, что причиной превосходства "Зеленой команды" являются видение и исполнение, а не удача.

Несколько дней назад генеральный директор Intel Пэт Гелсингер вызвал всеобщее недоумение, объяснив нынешнее доминирование Nvidia на рынке искусственного интеллекта большим везением. Он утверждал, что если бы Intel не свернула свой проект суперкомпьютерных графических процессоров в 2000-х годах, то Nvidia была бы у разбитого корыта. Упомянутый проект был закрыт как раз тогда, когда Intel "отказалась" от услуг Гелсингера, так что у него могут быть личные счёты на счет сложившейся ситуации. Инженер, который работал над провалившимся проектом Intel "Larrabee", а теперь работает в Nvidia, ответил Гелсингеру, что дело не в "везении" или удаче, а в стратегическом видении и эффективном исполнении со стороны Nvidia – именно в тех качествах, которых не хватает Intel.

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Сотрудник Nvidia, высказавшийся в резкой форме, - это Брайан Катанзаро, в биографии которого указано, что он является вице-президентом по исследованиям в области прикладного глубокого обучения в Nvidia. Мы уже видели его ранее в видеороликах, посвящённых технологии Deep Learning Super Sampling (DLSS) от Nvidia. В своем твите он отметил, что был одним из инженеров, работавших над Larabee в 2007 году, а в его профиле LinkedIn указано, что в то время он был стажером в Intel.

В 2012 году Intel заявила, что Larrabee может выполнять трассировку лучей в современных играх с приемлемой частотой кадров, так что в каком-то смысле этот GPU опередил своё время. Кроме того, прослеживаются определённые параллели между тем, на что Intel рассчитывала в плане возможностей Larrabee в 2007 году, и тем, что Nvidia представила в 2018 году с архитектурой Turing. (Возможно, Брайан Катанзаро внес существенный вклад в реализацию этой технологии в видеокартах Nvidia, когда поделился разработками Intel после увольнения из компании.)

В то время между Nvidia и Intel шла нешуточная борьба за лидерство в сфере высокопроизводительных вычислений: Nvidia продвигала свои видеокарты Tesla, а Intel продвигала свои GPGPU Knights Ferry. Журналисты тогда отмечали: «Увидев скромный интерес к платформе Tesla от Nvidia в приложениях для высокопроизводительных вычислений, Intel надеется, что обеспечиваемая ею совместимость позволит сохранить доминирующие позиции Intel в суперкомпьютерных технологиях».

Ситуация сложилась не в пользу Intel, поскольку Intel, по сути, отказалась от проекта Larrabee, решив вместо этого использовать свои процессоры x86 для задач HPC и сосредоточив свои графические усилия на интегрированных графических процессорах. Когда Intel официально анонсировала Larrabee в 2010 году, AnandTech написала, что решение Intel “полностью подтвердило правильность стратегии Tesla от Nvidia”.

Катанзаро отметил в своем твите, что тогда Intel была в 10 раз больше Nvidia. Поэтому компания решила, что с помощью Larrabee она сокрушит Nvidia. Тем не менее, ей не хватало видения и реализации, чтобы довести проект до того, что Nvidia делает сейчас со своими графическими процессорами в параллельных вычислениях. Быстрый поиск в Google подтверждает эти цифры: в 2007 году годовой доход Nvidia составлял примерно 3 миллиарда долларов, а у Intel — 38 миллиардов долларов.

Перенесемся в третий квартал 2023 года, и увидим совершенно другие показатели. Nvidia заработала за квартал 18 миллиардов долларов, что на 206% больше, чем год назад. Между тем, Intel заработала $14 млрд, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Более важным явялется то, где компании заработали эти доллары: Nvidia получила 14,5 миллиардов долларов от своих продуктов для центров обработки данных, а Intel заработала на этом направлении всего 3,8 миллиарда долларов.

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Продолжится ли эта словесная перепалка, пока неизвестно. Маловероятно, что она затянется надолго, поскольку Гелсингер вряд ли захочет выглядеть неуважительно по отношению к одному из ключевых партнёров Intel. В своих предыдущих заявлениях он отметил, что дружит с генеральным директором Nvidia и что они часто общаются, так что интересно, поднималась ли когда-либо эта тема в их дискуссиях.