Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
Pocket 4 внешне почти не отличается от третьей версии, но имеет большие изменения внутри.

реклама

На рынке портативных игровых консолей появилась новинка - Retroid Pocket 4. Китайцы оснастили новую консоль 4,7-дюймовым HD-дисплеем, 128 Гигабайтами встроенной памяти UFS 3.1, устройством для чтения карт памяти microSD, аккумулятором емкостью 5000 мАч. Ретро-консоль поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

реклама

По замыслу разработчиков она в первую очередь предназначена для ретро-игр, поэтому оснащена джойстиками с датчиками Холла и аналоговыми триггерами. Она была впервые анонсирована в начале этого месяца и теперь предлагается в двух вариантах: базовая Retroid Pocket 4 стоит 150 долларов, а Retroid Pocket 4 Pro - 200 долларов. Кроме того, обе модели представлены в нескольких цветовых вариантах.

Обе модели имеют одинаковые размеры 185 x 83 x 16 мм и весят 261 грамм. К тому же обе версии имеют вентилятор для активного охлаждения, USB-C порт для передачи данных и зарядки, а также HDMI порт с поддержкой вывода видео в формате 720p.

Китайцы утверждают, что новые игровые консоли имеют тот же сенсорный экран с разрешением 1344x750 пикселей и яркостью 450 нит, что и предыдущая версия Pocket 3+. Фактически, внешний вид консоли практически не изменился.

Главные новшества портативных игровых консолей Retroid Pocket 4 заключаются в более производительных процессорах, улучшенной графике и поддержке вдвое большего объема памяти, а также более скоростном хранилище и возможностях беспроводной связи.

Так в чем же разница между стандартной и профессиональной моделями?

Retroid Pocket 4 стоимостью 150 долларов оснащена процессором MediaTek Dimensity 900 и 4 Гигабайтами оперативной памяти LPDDR4x, а флагманская Retroid Pocket 4 Pro стоимостью 200 долларов — чипом Dimensity 1100 и 8 Гигабайтами такой же оперативной памяти.


 Dimensity 900 Dimensity 1100
Производительные процессорные ядра 2 x Cortex-A78 @ 2,4 ГГц 4 процессора Cortex-A78 @ 2,6 ГГц
Эффективные процессорные ядра 6 процессоров Cortex-A55 @ 2 ГГц 4 процессора Cortex-A76 @ 2 ГГц
Графика Mali -G68 MC4 Mali -G77 MC9

Еще одно отличие заключается в том, что модель Pro поддерживает вывод видео 1080p через порт USB-C благодаря поддержке альтернативного режима DisplayPort, но эта функция недоступна в модели начального уровня.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

По мнению Retrododo, обе портативные консоли должны успешно справляться с эмуляцией классических игровых приставок вплоть до Nintendo GameCube и PlayStation 2. Поэтому доплата в $50 за про-версию может быть разумной инвестицией, учитывая её заметно более высокую производительность.

#портативная игровая консоль #retroid pocket 4
Источник: retrododo.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлена ​​игровая консоль TerransForce Handle 5 с AMD R7 7840U, 7-дюймовым дисплеем FHD 120 Гц
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
Дизайн конкурента Anbernic RG Nano - GKD Pixel представлен задолго до релиза
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе хотят возродить секретный проект СССР "Аспарухов вал-680"
1
Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
8
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
1
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
Зарубежные специалисты определили лучшие видеокарты 2023 года
4
В iOS 17.2.1 решена проблема с расходом батареи
1
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
+
Проекту Hyperloop пришел конец
8
Volkswagen уже не конкурентоспособен и планирует самые серьезные перемены за всю историю бренда
6
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
22
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
Redmi Note 13 Pro 5G протестирован в Geekbench
+
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
В продажу поступила портативная игровая консоль Retroid Pocket 4 с процессорами Dimensity 900 и 1100
+
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
4
Производственные затраты на китайские солнечные панели снизились почти вдвое
+

Популярные статьи

Япония представила инновационную подводную лодку, оснащенную системами вертикального пуска
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
Собираем ПК для 4K гейминга - выбор не в пользу Nvidia
42
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
61
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
90
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
399
Почему Вермахт не смог построить танк весом в 1000 т - история разработки Landkreuzer P.1000 Ratte
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
14
На передовой появилась бикалиберная РСЗО "Ураган-1М", способная поражать цели на расстоянии в 120 км
3

Сейчас обсуждают

NOFX
18:38
Ну и хлебальник 🤣
"В НАТО полный бардак, а русские побеждают" — В США заявили, о крупнейшем провале западного альянса
Denis Lykov
18:36
"Недоядра" для тех, у кого их ... нет! А у остальных многопоточнось & многозачность в win 11 ... 🤣🤣🤣 🆙️🆘️
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Майкопское Честное
18:34
Можно поиграть в симулятор общения с втруссыкелем.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Denis Lykov
18:31
Обоссссссновал! 💯%% 🦧
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Denis Lykov
18:30
➕️💯 Кирпичный завод, это навсегда ... 🅾️🆚️🅾️ 🔩
Ryzen 7800X3D в очередной раз обошел Core i9-14900K — в 17 играх из 21 победил процессор от AMD
Umid Xaydarov
18:26
невочто играть. нахер эту амеде. с нвидиа хоть поприкалыватся с нейронками можно по человески
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Майкопское Честное
18:20
Шишкин, как думаешь, может вступить в ваш клуб и приобрести RX 7800 XT? Иногда очень приятные цены на них встречаются.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Майкопское Честное
18:16
Лично наблюдал штук 5 саташных SSD от адата, сдохших с ошибкой satafirm s11. Понятное дело, восстановить некоторые можно, но уже никуда не поставить, в качестве флешки если только использовать. Что ха...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
Подарочек
18:14
Лузер, Zona для примитивных Хрюнсекёров. Нормальные пацаны пользуются UTorrent 1.8.2.
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
Дима Сонико
18:14
aero white пользую уже больше года. Не жалуюсь. По крайней мере из недорогих БП вариант отличный
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем