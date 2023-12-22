Pocket 4 внешне почти не отличается от третьей версии, но имеет большие изменения внутри.

На рынке портативных игровых консолей появилась новинка - Retroid Pocket 4. Китайцы оснастили новую консоль 4,7-дюймовым HD-дисплеем, 128 Гигабайтами встроенной памяти UFS 3.1, устройством для чтения карт памяти microSD, аккумулятором емкостью 5000 мАч. Ретро-консоль поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

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По замыслу разработчиков она в первую очередь предназначена для ретро-игр, поэтому оснащена джойстиками с датчиками Холла и аналоговыми триггерами. Она была впервые анонсирована в начале этого месяца и теперь предлагается в двух вариантах: базовая Retroid Pocket 4 стоит 150 долларов, а Retroid Pocket 4 Pro - 200 долларов. Кроме того, обе модели представлены в нескольких цветовых вариантах.

Обе модели имеют одинаковые размеры 185 x 83 x 16 мм и весят 261 грамм. К тому же обе версии имеют вентилятор для активного охлаждения, USB-C порт для передачи данных и зарядки, а также HDMI порт с поддержкой вывода видео в формате 720p.

Китайцы утверждают, что новые игровые консоли имеют тот же сенсорный экран с разрешением 1344x750 пикселей и яркостью 450 нит, что и предыдущая версия Pocket 3+. Фактически, внешний вид консоли практически не изменился.

Главные новшества портативных игровых консолей Retroid Pocket 4 заключаются в более производительных процессорах, улучшенной графике и поддержке вдвое большего объема памяти, а также более скоростном хранилище и возможностях беспроводной связи.

Так в чем же разница между стандартной и профессиональной моделями?

Retroid Pocket 4 стоимостью 150 долларов оснащена процессором MediaTek Dimensity 900 и 4 Гигабайтами оперативной памяти LPDDR4x, а флагманская Retroid Pocket 4 Pro стоимостью 200 долларов — чипом Dimensity 1100 и 8 Гигабайтами такой же оперативной памяти.



Dimensity 900 Dimensity 1100 Производительные процессорные ядра 2 x Cortex-A78 @ 2,4 ГГц 4 процессора Cortex-A78 @ 2,6 ГГц Эффективные процессорные ядра 6 процессоров Cortex-A55 @ 2 ГГц 4 процессора Cortex-A76 @ 2 ГГц Графика Mali -G68 MC4 Mali -G77 MC9

Еще одно отличие заключается в том, что модель Pro поддерживает вывод видео 1080p через порт USB-C благодаря поддержке альтернативного режима DisplayPort, но эта функция недоступна в модели начального уровня.

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По мнению Retrododo, обе портативные консоли должны успешно справляться с эмуляцией классических игровых приставок вплоть до Nintendo GameCube и PlayStation 2. Поэтому доплата в $50 за про-версию может быть разумной инвестицией, учитывая её заметно более высокую производительность.