Роскошные вентиляторы уже доступны для предзаказа по цене 47 долларов за штуку или 150 долларов за комплект из трех вентиляторов с контроллером.

Дизайн корпусных вентиляторов пошел по пути развития ATX-корпусов — сначала они были одноцветными и невзрачными, пока кто-то не добавил RGB-подсветку. После этого пользователи начали добавлять еще больше RGB-подсветок, зеркал и LCD-дисплеев, и теперь корпуса выглядят как аквариум, полный тропических рыб. Споры на тему о разноцветных корпусах не прекращаются уже несколько лет, но все признают, что RGB-вентиляторы делают компьютеры менее скучными, и никого не принуждают их покупать. Однако китайская компания Lian Li довела эту концепцию до крайности, анонсировав самые дерзкие вентиляторы для корпусов из когда-либо придуманных. По цене 47 долларов за штуку они также являются самыми дорогими.

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Lian Li продемонстрировала новые корпусные вентиляторы UNI Fan TL LCD в мае на выставке Computex, но на тот момент некоторые характеристики еще не были окончательно определены. Как отмечает Ars Technica, теперь они уже доработаны и наконец поступили в продажу. Lian Li предлагает их в двух размерах, двух ориентациях (подробнее об этом чуть позже), а также в черном или белом цвете. Но главной фишкой является 1,6-дюймовый LCD-дисплей в центре вентилятора, который, по словам Lian Li, является первым в мире и насколько нам известно, это действительно так. Никто никогда не думал о том, чтобы разместить крошечный, трудночитаемый дисплей посередине корпусного вентилятора, а затем брать за это большие деньги. Возможно, на это есть свои причины, а может быть, Lian Li просто решила заработать легких денег. Как всегда, решать будет рынок.





Вентилятор оснащен IPS-дисплеем, который можно направить только в одну сторону, поэтому перед покупкой вам нужно будет определиться, хотите ли вы, чтобы вентилятор был впускным или выпускным, прежде чем сделать покупку, так как вы не сможете просто перевернуть его, как обычный вентилятор. Дисплей имеет разрешение 400 x 400 пикселей, 24-битный цвет и пиковую яркость 500 нит. Вам нужно будет использовать программное обеспечение Lian Li для управления тем, что отображается на вентиляторе. В число доступных вариантов отображения входит загрузка процессора и видеокарты, температура и скорость вращения вентилятора. Если вы раскошелитесь и приобретете комплект стоимостью 150 долларов с тремя вентиляторами и контроллером вентиляторов, то каждый из них сможет отображать что-то свое, что довольно удобно.

И это еще не все — вентиляторы соединяются друг с другом с помощью магнитов и имеют декоративный эффект зеркал бесконечности с обеих сторон, что придает им поистине роскошный вид. Независимо от их направления, вы сможете одновременно видеть только одну сторону зеркала, такова задумка дизайнера. Вентиляторы имеют RGB-подсветку, которую можно синхронизировать между всеми вентиляторами, что также относится к отображаемым изображениям. Вы также можете создать анимированный GIF-файл, который будет отображаться на всх трех вентиляторах. В демонстрационном ролике Lian Li супергерой взбирается на небоскреб, где его восхождение отображается на LCD-дисплее каждого вентилятора.

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Вентиляторы, конечно, выглядят круто, однако даже на представленных на сайте Lian Li вентиляторах, сходу не так просто разобрать информацию на LCD-дисплеях, поскольку они интегрированы внутрь корпуса. Они будут полезны только в том случае, если у вас есть корпус со стеклянными панелями, расположенными рядом с вами на столе. Для некоторых людей это может быть именно то, что они искали и также стоит отметить, что выглядят они по-настоящему уникально.