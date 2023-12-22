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Fantoci
LG представила игровой OLED-монитор с двумя режимами частоты обновления и разрешениями
Вице-президент LG Electronics заявил, что новая линейка игровых OLED-мониторов UltraGear повышает качество игрового процесса благодаря новаторским технологиям и разнообразию размеров и форм-факторов.

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Компания LG представила новый игровой монитор, который не похож ни на один из тех, что мы видели раньше. Вице-президент LG Electronics заявил, что это первый в мире монитор, который позволяет геймерам переключаться между двумя разными режимами частоты обновления и разрешениями, в зависимости от запускаемой игры. Новинка точно заинтересует киберспортсменов, но стоит отметить, что большинство геймеров до сих пор вообще не знали и не подозревали, что такое возможно на потребительском дисплее.

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LG анонсировала монитор с новой функцией "Dual-Hz" на своем сайте, и его характеристики весьма впечатляют. Это 32-дюймовый OLED-монитор, который можно запустить либо как 4K-монитор (разрешение 3840 на 2160) с частотой обновления 240 Гц, либо как 1080p-монитор (разрешение 1920 на 1080) с частотой обновления 480 Гц, что теоретически должно удовлетворить даже самого требовательного геймера. На данный момент огромное количество геймеров из-за своего скромного "игрового железа" предпочитают более низкое разрешение, но более высокую частоту обновления для быстрых и плавных игр. Но также есть требовательные геймеры, которые предпочитают более высокое разрешение для максимальной детализации, но это всегда сопровождается более низкой частотой обновления из-за аппаратных ограничений. LG сообщила, что новый монитор позволяет переключаться между двумя режимами с помощью настраиваемой горячей клавиши или специального регулятора на мониторе.

Компании, производящие мониторы, известны тем, что дают своим мониторам неразборчивые названия, и модель LG 34GS95QE - не исключение.

Таким образом, вы можете наслаждаться картинкой в 4K-разрешении в однопользовательской игре, например, Cyberpunk 2077, а потом перейти на более высокую частоту обновления, если захотите поиграть в динамичный шутер, например, Apex Legends или что-то подобное. LG утверждает, что новый монитор также предлагает более яркие цвета, которыми славятся OLED-панели, в дополнение к быстрому времени отклика и встроенной, обращенной вперед акустической системе с двумя низкочастотными динамиками. Аудиосистема поддерживает технологию DTS Virtual:X для имитации объемного звука, а маркетологи LG назвали эту комбинацию динамиков и новой технологии - “Pixel Sound”. Этот 32-дюймовый монитор - единственный в линейке новых дисплеев компании, в котором реализована эта технология, так что, судя по всему, он относится к премиальной категории.

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LG пока не раскрывает информацию о ценах, но с большой вероятностью мы узнаем всю подробную информацию на выставке CES в январе. Будет любопытно увидеть эту новинку в действии, поскольку 32-дюймовый монитор 1080p не будет выдавать очень четкую картинку из-за большого шага пикселей, но, возможно, при частоте 480 Гц все будет двигаться так быстро, что вы даже не заметите разницы. В любом случае, это очень интересное решение известной проблемы, которая существует с самого начала компьютерных игр: до сих пор приходилось выбирать между высокой частотой обновления или высоким разрешением, так как оба режима одновременно были невозможны до этого момента на одном мониторе. Скорее всего, вы отдавали предпочтение максимально плавному игровому процессу, обеспечиваемому высокой частотой кадров, однако при наличии подобного выбора многие геймеры охотно взяли бы и 4K-монитор, если бы он поддерживал хотя бы 60 Гц.

#игровой монитор #lg electronics #lg ultragear
Источник: lgnewsroom.com
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