Столкновение с астероидом "S2" 3,26 миллиарда лет назад изменило химический состав планеты.

В наши дни планета Земля наслаждается относительным спокойствием во внутренней части Солнечной системы, однако миллиарды лет назад она подвергалась регулярным бомбардировкам гигантскими космическими глыбами, которые изменили всю поверхность и породили Луну. На недавней конференции Американского геофизического союза учёные пришли к выводу, что одно конкретное столкновение, произошедшее 3,26 млрд лет назад и известное как S2, возможно, подготовило почву для появления жизни в том виде, в котором мы её знаем.

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Столкновение с астероидом S2 было бы катастрофическим для всего живого на Земле в наши дни, но это было задолго до появления многоклеточной жизни. Пройдет еще миллиард лет, прежде чем цианобактерии эволюционируют, увеличив содержание кислорода в атмосфере Земли и дав начало более сложным организмам. Кратеры той эпохи уже давно стерты с лица Земли, но ученые могут узнать об этих событиях, отыскав химические следы и выбросы, сохранившиеся в слоях горных пород.

Ученые полагают, что на момент падения S2 на ранней Земле все еще формировались континенты, поэтому объект должен был приземлиться в океане. Ударный элемент S2 был настолько огромным (в четыре раза больше горы Эверест), что почти мгновенно испарил верхние слои океанской воды. Затем он, должно быть, столкнулся с "материнскими" породами под водой, выбросив в атмосферу расплавленные глыбы. А гигантское цунами, спровоцированное этим ударом, когда достигло суши, поднялось на высоту современного небоскрёба.

Сразу после падения астероида S2 Земля была мрачным и негостеприимным местом, но она также открывала новые возможности. По мнению геолога из Гарварда Нади Драбон, кратковременные катастрофы могли привести к созданию условий, более благоприятных для жизни. Драбон рассказал газете Washington Post, что массивное цунами, вызванное ударом, перемешало всю водную массу, доставив важные питательные вещества, такие как железо, на мелководье. Кроме того, вода, стекавшая в океан с суши, могла вымыть в море дополнительные элементы.

Художественный портрет древней Земли, подвергшейся бомбардировке.

Симоне Марчи из Юго-Западного научно-исследовательского института предположил, что примитивность тогдашней жизни могла способствовать её выживанию. Одноклеточные организмы выносливы и размножаются в достаточном количестве, чтобы пережить апокалиптические события. Они могли помочь распределить ключевые молекулы по всей биосфере после того, как были взбаламучены мощным ударом.

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Изучение того, как Земля стала единственным домом для жизни в нашей Солнечной системе, может помочь нам понять природу далёких миров. С помощью таких инструментов, как космический телескоп имени Джеймса Уэбба, мы, возможно, наконец сможем обнаружить инопланетную жизнь. Но Вселенная — большое место и на могут уйти столетия. Понимание того, как возникла жизнь на Земле, может помочь ученым понять, куда именно направить телескоп в первую очередь.