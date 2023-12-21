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Fantoci
Volkswagen Auto Group переходит на стандарт зарядки электромобилей от компании Tesla
Новые электромобили от Volkswagen, Audi, Porsche и Scout Motors скоро будут заряжаться на станциях Tesla без переходников.

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Volkswagen Auto Group объявила, что дочерние компании Volkswagen, Audi, Porsche и Scout Motors вскоре перейдут на Североамериканский стандарт зарядки (NACS). Приняв этот стандарт, электромобили, производимые немецкими автопроизводителями, смогут заряжаться на 15 000 станциях Supercharger компании Tesla.

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Это решение ещё раз подтверждает новый тренд в автомобильной отрасли, который направлен на переход к электромобилям. Поскольку такие компании, как Volkswagen, сосредотачиваются на проектировании, производстве и продаже электромобилей, им приходится отвечать на постоянные вопросы потенциальных покупателей электромобилей о том, где их заряжать. Как и большинство электромобилей, не принадлежащих компании Tesla, автомобили Volkswagen AG оснащены разъемами, совместимыми со стандартом комбинированной зарядки (Combined Charging System, CCS). Пока это не является проблемой, однако по мере продвижения Белым домом стандартизации зарядки для электротранспорта и поддержки решения организации SAE International об утверждении стандарта NACS от компании Tesla в качестве нового отраслевого стандарта, количество зарядных станций CCS может сократиться.

Зарядные станции Supercharger компании Tesla.

Переход на стандарт NACS путем изменения технологии зарядки позволит концерну Volkswagen AG привлечь более широкий круг потребителей в США, Канаде и вообще по всему миру, где установлены зарядные станции. Начиная с 2025 года новые электромобили марок Volkswagen, Audi и Porsche будут оснащаться разъемом для зарядки по стандарту NACS. В ближайшем будущем Scout Motors также начнет продавать свои первые электрические грузовики и внедорожники с новым разъемом NACS.

«Наши клиенты всегда находятся в центре каждого решения, которое мы принимаем при разработке наших новых электромобилей Scout», — заявил президент и генеральный директор Scout Motors Скотт Кио. «Внедрение разъемов NACS в наши электромобили прямо с завода предоставит клиентам Scout доступ к обширной и быстро расширяющейся сети быстрой зарядки, охватывающей Северную Америку».

Компании Electrify America и Electrify Canada, изготавливающие 3800 зарядных устройств CCS, которые в настоящее время используются клиентами Volkswagen AG, договорились начать устанавливать разъем NACS на зарядные станции в 2025 году. При этом ни одна из компаний не прекратит поддержку зарядки CCS. Volkswagen AG в свою очередь работает над предоставлением адаптеров тем, у кого уже есть их электромобили, совместимые с CCS.

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Tesla не просто продает самые популярные электромобили в мире, но и стала первым автопроизводителем возглавившим мировые продажи. Неудивительно, что стандарты этой компании начинают доминировать на мировом рынке зарядной инфраструктуры. Если эта тенденция сохранится, другие автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, который формирует собственную сеть зарядных станций, могут последовать этому примеру.

#tesla #volkswagen #porsche #audi
Источник: media.vw.com
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