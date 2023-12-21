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Космический телескоп "Джеймс Уэбб" показал Уран в беспрецедентных подробностях
Астрономам удалось запечатлеть даже 27 спутников планеты.

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Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал самую четкую за всю историю наблюдений широкоугольную фотографию Урана. С помощью камеры NIRCam (инфракрасного диапазона) самая мощная обсерватория из когда-либо выведенных на орбиту, детально отобразила северную полярную шапку планеты, внешние и внутренние кольца, а также несколько спутников Урана.

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Снимок, полученный на этой неделе, еще более детализирован, чем тот, который "Уэбб" сделал в апреле. На тот момент это было лучшее изображение Урана с момента пролета космического аппарата "Вояджер-2" в середине 1980-х годов. Хотя разница в четкости между снимками "Вояджера-2" и апрельской фотографией "Уэбба" была колоссальной, то новое изображение Урана не настолько сильно отличается от предыдущего. Тем не менее, оно позволяет нам разглядеть ряд новых интересных особенностей. 

Самая интересная из них - сезонная северная полярная облачная шапка Урана, которая видна на снимке более четко, чем когда-либо ранее. Когда северный полюс планеты смещается к Солнцу, эта полярная шапка получает дополнительный свет и становится более выраженной. НАСА также отметила на фотографии наличие ярких бурь, висящих возле южной границы полярной шапки и ниже, что наводит на вопросы о том, как эти бури и сама шапка могут изменяться по мере приближения Урана к точке солнцестояния. Ледяной гигант достигнет солнцестояния в 2028 году, и у астрономов появится достаточно времени для наблюдения за происходящими сезонными и метеорологическими явлениями. 

Уменьшенный вид Урана на фоне отдаленных звезд и галактик. Автор: НАСА, ЕКА

Еще одно важное различие между изображением, полученным на этой неделе, и изображением, опубликованным в апреле, касается нескольких спутников Урана. Изображение, полученное в начале года, было недостаточно резким, чтобы рассмотреть 27 спутников ледяного гиганта, но новый декабрьский ракурс позволяет увидеть Белинду, Бьянку, Крессиду, Дездемону, Джульетту, Пердиту, Порцию, Пак и Розалинду - маленькие, тусклые спутники, которые вращаются ближе всего к самому Урану, что делало их трудно различимыми в прошлом. На изображении "Уэбба" также присутствуют Ариэль, Миранда, Титания и Умбриэль — четыре самых больших и ярких спутника Урана. 

Однако одной из наиболее отличительных особенностей планеты является коллекция ледяных колец. Астрономы смогли рассмотреть их довольно хорошо еще в апреле, но теперь мы можем увидеть Зету - самое слабое и размытое внутреннее кольцо Урана. Внешние кольца Урана отличаются высокой яркостью, и НАСА предоставила нам "изысканный" вид на легендарный силуэт ледяного гиганта.

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Это не просто красивая картинка, проделанная работа "Уэбба" поможет НАСА подготовиться к будущим миссиям по изучению Урана благодаря беспрецедентной детализации всех окружающих объектов. Агентство также утверждает, что Уран является очень дальним "родственником" для почти 2000 найденных экзопланет и при изучении даст первое представление о формировании этих планет.

#космос #вселенная #солнечная система #космический телескоп джеймс уэбб #уран
Источник: nasa.gov
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