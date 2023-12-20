Очевидно, что Intel отказалась от двухплиточного дизайна, но это была бы интересная модель процессора.

Новая архитектура Intel Meteor Lake была представлена 14 декабря и в целом на презентации никаких сюрпризов не произошло. Как и сообщали инсайдеры, в новом чипе четыре плитки - для центрального процессора, графического ядра, ввода-вывода и системы-на-кристалле (SoC). Но в понедельник появилась фотография того, что, по-видимому, является инженерным образцом Meteor Lake с двумя процессорными плитками, о котором никогда не сообщалось. За все время разработки архитектуры Meteor Lake, компания Intel нигде не упоминала об этом процессоре как возможном альтернативном варианте.

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Фотографию опубликовал в Твиттере пользователь @yuuki_ans, на которой изображена финальная версия Meteor Lake с двухплиточным инженерным чипом. Последний помечен как "тестовый образец для термических испытаний" (thermal test). На чипе вместо двух полноразмерных процессорных плиток, они обе поместились в пространство, занимаемое последней процессорной плиткой в финальной версии. Это как если бы компания разрезала свой обычный процессор примерно пополам и положила обе плитки на упаковку. Один из комментаторов справедливо заметил, что этот подход напоминает тот, который компания Apple сделала со своими процессорами M-серии Ultra - объединение двух чипов посредством высокоскоростной шины, благодаря чему операционная система видит их как один логический процессор.

Еще одна версия от пользователей заключается в том, что Intel повторила дизайн чиплетов AMD, которая использует два одинаковых кристалла на своих 12- и 16-ядерных чипах. Однако, если присмотреться, две плитки выглядят немного разными по размеру, так что, скорее всего, это не одна и та же плитка одного центрального процессора. Поскольку этот чип был изготовлен для термических испытаний, вполне вероятно, что это был дополнительный процессорный элемент, а не два одинаковых чипа. Также возможно, что компания поигралась с разделением P и E-ядер с одной плитки на разные плитки. Это позволило бы использовать более дешёвый техпроцесс (скажем, TSMC 6-нм) для плитки с энергоэффективными ядрами, оставив Intel 4 для основной CPU-плитки.

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Также есть подозрения, что процессор на фотографии - это еще не выпущенный чип из P-серии мобильных Meteor Lake, который обычно располагается между сериями H и U, которые Intel уже выпустила. Если U-серия предназначена для тонких и легких компьютеров с TDP 15 Вт, то H-серия нацелена немного выше - на 28 Вт. Однако мобильная P-серия Raptor Lake имеет то же количество ядер, что и существующие процессоры Core Ultra 165/155 H, что указывает на то, что Intel может не выпустить серию P, поскольку это не имеет смысла. Пока что от Intel нет никаких намеков на появление P-серии, поэтому мы сомневаемся, что она когда-либо поступит в продажу.